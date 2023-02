TP.HCM: Truy tìm nghi phạm phá hoại cây ATM ở Q.4

Ngày 3.2, Công an Q.4 (TP.HCM) đang lập hồ sơ điều tra vụ nam thanh niên có hành vi hủy hoại tài sản.



Hình ảnh nghi phạm phá hoại cây ATM được trích xuất từ camera CAC

Theo đó, khoảng 22 giờ 17 ngày 15.1, một nam thanh niên tới cây ATM của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - chi nhánh TP.HCM, Phòng Giao dịch Q.4 trên đường Khánh Hội (P.6, Q.4) rồi phá hoại màn hình bên trong.

Qua điều tra, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh phát hiện nghi phạm cao khoảng 1,65 - 1,7 m, sử dụng xe tay ga màu xanh chưa xác định biển số, đội nón bảo hiểm màu xanh viền trắng.

Nhằm phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Q.4 đã gửi thông báo đến các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Công an TP.Thủ Đức cùng 21 quận, huyện, Công an 15 phường thuộc Q.4, đề nghị rà soát nguồn tin về tội phạm và các vụ án thụ lý có đặc điểm tài sản liên quan như trên, thông báo ngay cho Công an Q.4.

Nếu ai phát hiện nghi phạm có đặc điểm như trên, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an Q.4 (số 14 - 16 Đoàn Như Hài, P.13, Q.4, ĐT: 028.3940.0019), gặp người thụ lý Võ Thanh Sơn để phối hợp.