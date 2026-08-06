TP.HCM: Tưởng mắc bệnh tiết niệu, người phụ nữ phát hiện u xơ tử cung lớn

Tuy nhiên, tình trạng kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc. Chị quyết định đến Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) để kiểm tra. Kết quả cho thấy nguyên nhân không nằm ở bàng quang mà một khối u xơ tử cung kích thước khoảng 15 x 12 x 14 cm. Khối u xơ này khiến tử cung to tương đương thai 20 tuần và chèn ép lên bàng quang.

Chị N. cho biết, hơn 1 năm trước chị đã từng phát hiện nhân xơ tử cung trong lần khám sức khỏe định kỳ. Khi ấy, khối u chưa gây đau bụng hay xuất huyết bất thường nên chị được theo dõi. Không ngờ, khối u tiếp tục phát triển âm thầm và chỉ bộc lộ khi đã đủ lớn để chèn ép các cơ quan nội tạng.

Ê-kíp phẫu thuật đã cẩn trọng bóc tách và chia nhỏ khối u xơ để lấy ra ngoài an toàn

Thách thức bóc khối u 15 cm, bảo tồn tử cung

Với kích thước "khủng" của khối u, cuộc phẫu thuật đặt ra bài toán khó cho ê-kíp bác sĩ. Đó là làm sao vừa giải phóng bàng quang bị chèn ép, kiểm soát tối đa nguy cơ mất máu, vừa bảo tồn trọn vẹn tử cung và chức năng sinh sản cho người phụ nữ mới 35 tuổi.

Trực tiếp thực hiện ca mổ, bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống cùng ê-kíp đã quyết định áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi. Qua các lỗ mổ nội soi nhỏ trên thành bụng, bác sĩ tỉ mỉ bóc tách khối u xơ kích thước lớn, chia nhỏ u để đưa ra ngoài an toàn, sau đó khâu phục hồi từng lớp cơ tử cung và cầm máu kỹ lưỡng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc theo chương trình phục hồi sớm (ERAS) - giúp giảm đau tối đa, có thể tập vận động nhẹ nhàng và ăn uống lại ngay trong ngày. Tình trạng chèn ép bàng quang được giải quyết triệt để, tử cung được bảo tồn nguyên vẹn. Nhờ kỹ thuật mổ nội soi ít xâm lấn, các vết sẹo trên thành bụng rất nhỏ, bảo đảm tính thẩm mỹ và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục.

Các thao tác bóc tách được thực hiện khéo léo và tỉ mỉ

Đừng bỏ qua những tín hiệu "thầm lặng" của cơ thể

Bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống cho biết u xơ tử cung thường lành tính và có thể phát triển trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt. Khi khối u lớn, người bệnh có thể bị rong kinh, nặng bụng, đau vùng chậu, táo bón hoặc đi tiểu nhiều lần do bàng quang và trực tràng bị chèn ép.

"Lắng nghe cơ thể là bước đầu tiên để tự bảo vệ mình. Khi xuất hiện những thay đổi bất thường dù là nhỏ nhất trong sinh hoạt hay chu kỳ kinh nguyệt, chị em nên chủ động thăm khám. Với sự phát triển của y học hiện đại, các kỹ thuật phẫu thuật nội soi ngày nay hoàn toàn có thể giúp chị em loại bỏ khối u an toàn, nhẹ nhàng và bảo tồn nguyên vẹn chức năng sinh sản lẫn vẻ đẹp thẩm mỹ", bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống khuyến cáo.