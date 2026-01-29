TP.HCM: Tưởng viêm đường tiểu, ai ngờ u xơ tử cung chằng chịt, đe dọa tính mạng

Chị được người nhà đưa đến Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) nhập viện cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, cơ thể suy kiệt, đau bụng tăng dần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe tổng thể.

Tại Bệnh viện Phương Nam, qua thăm khám toàn diện và hội chẩn, các bác sĩ phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh chính là khối u xơ tử cung rất to gây chèn ép đường tiểu, gây cường kinh thiếu máu nặng chưa được điều trị đúng và đầy đủ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chị V.B.V bị thiếu máu rất nặng, các chỉ số huyết học ở mức báo động, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Trước tình trạng này, ê-kíp điều trị buộc phải ưu tiên hồi sức tích cực, chỉ định truyền máu khẩn cấp và duy trì truyền máu liên tục trong vòng 48 giờ nhằm đưa thể trạng chị về ngưỡng an toàn tối thiểu để đủ điều kiện can thiệp điều trị tiếp theo.

Tuy nhiên, khi các cơn đau bụng tăng nhanh, vùng hạ vị căng tức rõ, diễn tiến lâm sàng trở nên phức tạp, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật.

BS.CKII Văn Phụng Thống thăm khám sau cuộc phẫu thuật "hồi sinh"

Rất nhiều khối u xơ tử cung rất to bằng trái dưa hấu nhỏ

Trong quá trình phẫu thuật, sau khi rạch da vào ổ bụng, các bác sĩ quan sát thấy tử cung của chị có rất nhiều khối u xơ tử cung rất to bằng trái dưa hấu nhỏ (tương đương thai 20 tuần), chèn ép các cơ quan gần đó là bàng quang và ruột, khiến chị đi tiểu gấp, đi cầu khó và đau.

Chưa kể nhiều khối u xơ tử cung rất to chiếm toàn bộ tử cung không thể điều trị hết bằng thuốc, và gây rong kinh thiếu máu rất nặng, do đó các bác sĩ quyết định dứt khoát cắt bỏ toàn bộ khối u xơ và tử cung biến dạng, điều trị dứt điểm tình trạng rong kinh gây thiếu máu, chèn ép bàng quang, niệu quản, chèn ép ruột; tránh tái phát phải phẫu thuật lại nhiều lần.

Các bác sĩ cho biết, với những trường hợp như V., khi tổn thương lớn, nền thể trạng thiếu máu nặng và diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, việc đánh giá đúng mức độ bệnh, lựa chọn thời điểm can thiệp và kiểm soát biến chứng trong mổ là yếu tố quyết định.

Nỗ lực giành sự sống cho người bệnh

Ca phẫu thuật do BS.CKII Văn Phụng Thống, bác sĩ Sản Phụ khoa với hơn 35 năm kinh nghiệm, trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp Bệnh viện Phương Nam.

Trong suốt ca mổ, các bác sĩ phải làm việc rất cẩn thận và tỉ mỉ như "đi trong khu vực nhiều dây điện". Từng lớp cơ, mạch máu lớn nhỏ đều được bóc tách và kiểm soát cẩn thận để tránh chảy máu. Các cơ quan nằm sát tử cung như bàng quang, ruột, buồng trứng, niệu quản… đều được bộc lộ rõ và tách rời khối u khổng lồ để tránh tổn thương khi cắt.

Dù phải xử lý nhiều khối u xơ phức tạp, kích thước lớn, ê-kíp Bệnh viện Phương Nam vẫn xử lý chính xác loại bỏ triệt để tổn thương, đồng thời bảo tồn hai buồng trứng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận. Nhờ đó, người bệnh cải thiện triệu chứng rõ rệt và sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

U xơ tử cung lớn dễ bị bỏ sót vì biểu hiện đánh lạc hướng sang các cơ quan khác.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Phụng Thống, trường hợp của chị V.B.V cho thấy các triệu chứng đường tiểu, đường tiêu hóa, hoặc rong kinh hay ra huyết nhiều vẫn có thể do u xơ tử cung gây ra. Do đó cần được các bác sĩ có kinh nghiệm thăm khám cẩn thận và hội chẩn nhiều chuyên khoa để tránh bỏ sót bệnh.

"Không ít người có tâm lý chịu đựng hoặc tự điều trị bằng thuốc. Khi tổn thương đã tiến triển lớn, kèm thiếu máu nặng, mọi can thiệp đều trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn," bác sĩ Thống chia sẻ.

Sau phẫu thuật, chị V.B.V tình trạng được kiểm soát, không biến chứng, hồi phục ổn định , các dấu hiệu sinh tồn cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi có các dấu hiệu như đau bụng dưới, rối loạn tiểu tiện, bụng to nhanh bất thường… cần thăm khám sớm tại những cơ sở y tế có đủ năng lực chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

