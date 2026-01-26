Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP.HCM tuyển thêm hơn 1.400 giáo viên ở tất cả các bậc học

Bích Thanh
Bích Thanh
26/01/2026 16:05 GMT+7

Ngày 26.1, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo tuyển giáo viên đợt 2 cho các trường công lập năm học 2025-2026 với những quy định cụ thể về cách thức nộp hồ sơ và xét kết quả.

- Ảnh 1.

Ứng viên thi tuyển giáo viên đợt 1 vừa qua

ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, căn cứ vào nhu cầu tuyển giáo viên của các trường từ mầm non cho đến THPT, Sở GD-ĐT tuyển bổ sung 1.418 giáo viên. Trong đó các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc xã, phường, đặc khu cần tuyển bổ sung thêm 1.182 giáo viên; các trường THPT cần tuyển bổ sung thêm 236 giáo viên.

Sở GD-ĐT thông báo tất cả ứng viên có kết quả "không trúng tuyển" theo Quyết định số 1578 về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 vừa qua, có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và không bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển có thể đăng ký nguyện vọng tuyển dụng bổ sung.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, để nộp phiếu bổ sung, ứng viên thực hiện các bước sau:

  • Vào liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn chọn mục "Tuyển dụng'' đăng ký cập nhật nguyện vọng bổ sung, thực hiện đăng ký nguyện vọng bổ sung sau đó in phiếu đã đăng ký, dán hình, ký tên vào phiếu.
  • Quét phiếu đăng ký bổ sung nguyện vọng đã dán hình ký tên thành 1 tập tin có đuôi .pdf.
  • Vào liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn chọn mục "Nộp phiếu đăng ký dự tuyển bổ sung" và đính kèm tập tin đã quét phía trên và lưu lại.
  • Tra cứu thông tin phiếu đã nộp bổ sung chọn mục ''Tuyển dụng tra cứu kết quả'' – in phiếu để xem trạng thái phiếu đã nộp.

Ứng viên có nhu cầu đăng ký tuyển bổ sung gửi phiếu và đăng ký trước thời hạn 17 giờ ngày 9.2.

Để kiểm tra phiếu đăng ký bổ sung đã được tiếp nhận hay chưa, người dự tuyển vào liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn vào mục ''Tuyển dụng'' chọn ''Tra cứu kết quả''; In phiếu, nhập căn cước công dân dùng để đăng ký để kiểm tra trạng thái hồ sơ "Đã tiếp nhận phiếu đăng ký bổ sung".

Sở GD-ĐT sẽ xét công nhận kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm (từng đơn vị).

Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì ứng viên có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Trường hợp nếu vẫn không xác định được, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Phòng Tổ chức cán bộ của Sở GD-ĐT đưa ra lưu ý, ứng viên dự tuyển phải nộp đúng theo hướng dẫn nêu trên và thường xuyên truy cập địa chỉ http://tuyendung.hcm.edu.vn/ để xem các thông báo mới nhất liên quan đến quy trình tuyển giáo viên bổ sung. 


Tin liên quan

Tuyển giáo viên tại TP.HCM: Khoảng 42% ứng viên trúng tuyển, hủy kết quả nếu gian lận

Tuyển giáo viên tại TP.HCM: Khoảng 42% ứng viên trúng tuyển, hủy kết quả nếu gian lận

Ngày 6.10, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả tuyển giáo viên năm học 2025-2026. Đồng thời đưa ra những lưu ý cụ thể về việc đảm bảo tính xác thực của văn bằng và thông báo công khai nếu có hành vi gian lận khi đăng ký tuyển dụng.

Điều kiện nào để hiệu trưởng được tuyển giáo viên?

Tuyển giáo viên: Cạnh tranh cao, cơ hội chọn được người giỏi

Khám phá thêm chủ đề

tuyển giáo viên tuyển giáo viên bổ sung TP.HCM tuyển giáo viên TP.HCM tuyển giáo viên ra sao TP.HCM tuyển giáo viên bổ sung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận