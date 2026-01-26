TP.HCM tuyển thêm hơn 1.400 giáo viên ở tất cả các bậc học

Ứng viên thi tuyển giáo viên đợt 1 vừa qua ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, căn cứ vào nhu cầu tuyển giáo viên của các trường từ mầm non cho đến THPT, Sở GD-ĐT tuyển bổ sung 1.418 giáo viên. Trong đó các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc xã, phường, đặc khu cần tuyển bổ sung thêm 1.182 giáo viên; các trường THPT cần tuyển bổ sung thêm 236 giáo viên.

Sở GD-ĐT thông báo tất cả ứng viên có kết quả "không trúng tuyển" theo Quyết định số 1578 về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 vừa qua, có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và không bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển có thể đăng ký nguyện vọng tuyển dụng bổ sung.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, để nộp phiếu bổ sung, ứng viên thực hiện các bước sau:

Vào liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn chọn mục "Tuyển dụng'' đăng ký cập nhật nguyện vọng bổ sung, thực hiện đăng ký nguyện vọng bổ sung sau đó in phiếu đã đăng ký, dán hình, ký tên vào phiếu.

chọn mục "Tuyển dụng'' đăng ký cập nhật nguyện vọng bổ sung, thực hiện đăng ký nguyện vọng bổ sung sau đó in phiếu đã đăng ký, dán hình, ký tên vào phiếu. Quét phiếu đăng ký bổ sung nguyện vọng đã dán hình ký tên thành 1 tập tin có đuôi .pdf.

Vào liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn chọn mục "Nộp phiếu đăng ký dự tuyển bổ sung" và đính kèm tập tin đã quét phía trên và lưu lại.

chọn mục "Nộp phiếu đăng ký dự tuyển bổ sung" và đính kèm tập tin đã quét phía trên và lưu lại. Tra cứu thông tin phiếu đã nộp bổ sung chọn mục ''Tuyển dụng tra cứu kết quả'' – in phiếu để xem trạng thái phiếu đã nộp.

Ứng viên có nhu cầu đăng ký tuyển bổ sung gửi phiếu và đăng ký trước thời hạn 17 giờ ngày 9.2.

Để kiểm tra phiếu đăng ký bổ sung đã được tiếp nhận hay chưa, người dự tuyển vào liên kết https://tuyendung.hcm.edu.vn vào mục ''Tuyển dụng'' chọn ''Tra cứu kết quả''; In phiếu, nhập căn cước công dân dùng để đăng ký để kiểm tra trạng thái hồ sơ "Đã tiếp nhận phiếu đăng ký bổ sung".

Sở GD-ĐT sẽ xét công nhận kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm (từng đơn vị).

Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì ứng viên có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Trường hợp nếu vẫn không xác định được, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Phòng Tổ chức cán bộ của Sở GD-ĐT đưa ra lưu ý, ứng viên dự tuyển phải nộp đúng theo hướng dẫn nêu trên và thường xuyên truy cập địa chỉ http://tuyendung.hcm.edu.vn/ để xem các thông báo mới nhất liên quan đến quy trình tuyển giáo viên bổ sung.



