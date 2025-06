Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 28.6, khu vực Tây nguyên và Nam bộ trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam bộ từ 24 - 27 độ C, tại Tây nguyên từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ từ 30 - 33 độ C, cao nhất ở Tây nguyên từ 27 - 30 độ C.

TP.HCM và các tỉnh Nam bộ đón đợt mưa lớn ngay đầu tháng 7 ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo, từ nay đến 30.6, Tây nguyên và Nam bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, chưa có dấu hiệu của mưa lớn diện rộng.

Từ ngày 1 - 3.7, khu vực này đón đợt mưa lớn với lượng mưa từ 20 - 40 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Riêng TP.HCM trong 2 ngày 1 - 2.7, xác suất mưa lên đến 80%; nhiệt độ duy trì khoảng 26 - 31 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong giai đoạn đầu tháng 6, Tây nguyên và Nam bộ xảy ra nhiều ngày mưa rào và giông, trong đó có ngày mưa to diện rộng; đặc biệt ở khu vực Bắc Tây nguyên có đợt mưa lớn từ đêm 10 - 13.6 với lượng mưa phổ biến100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Từ nay đến ngày 20.7, tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa giông, thời điểm mưa tập trung vào chiều tối và tối. Đặc biệt đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ra ngập úng ở các vùng trũng.