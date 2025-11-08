TP.HCM và Hà Nội sẽ tiên phong siết khí thải xe máy, bắt đầu ngay từ 1.7.2027

Tại Diễn đàn "Năng lượng xanh - Thành phố sạch" do các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết: Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên, việc lựa chọn con đường phát triển xanh, chuyển dịch sang năng lượng sạch không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là trách nhiệm chung của mỗi quốc gia.

Xe máy được coi là thủ phạm chính gây ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Việt Nam đã và đang thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng thông qua hàng loạt chính sách quan trọng như luật Bảo vệ môi trường 2020, Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ, quản lý chất lượng môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050… Đây là nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, hướng tới mục tiêu "Việt Nam xanh, sạch, đáng sống".

"Phát triển năng lượng xanh không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo đảm an ninh năng lượng, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho các đô thị lớn, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng", Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ô nhiễm không khí là vấn đề nghiêm trọng, tập trung chủ yếu ở hai vùng kinh tế trọng điểm, gồm: Hà Nội và các tỉnh lân cận; TP.HCM và vùng phụ cận.

Trước thực tế trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, thời gian áp dụng chính thức được lùi để người dân và địa phương có thêm thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, tại Hà Nội và TP.HCM, các quy định sẽ được siết chặt sớm hơn, bắt đầu từ 1.7.2027.

Các đô thị lớn khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế triển khai từ ngày 1.7.2028, còn các tỉnh, thành khác sẽ áp dụng từ 1.7.2030.

"Các mốc được Cục Môi trường đề xuất sẽ đảm bảo đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường nhưng cũng đảm bảo việc áp dụng từng bước một và có sự tính toán hài hòa cho người dân." - đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin thêm.

Theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2 thông số kiểm định dự kiến là Cacbon Monoxit (CO) và Hydrocacbon (HC), được chia làm 4 mức tương đương độ "siết" quy chuẩn khí thải và được phân loại tùy theo độ tuổi của phương tiện. Đơn cử, mô tô sản xuất trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất trước năm 2016 sẽ phải áp dụng mức 1. Mô tô sản xuất từ năm 2008 - 2016 và xe gắn máy sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30.6.2027 áp dụng mức 2. Mô tô sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30.6.2026, áp dụng mức 3, còn sản xuất sau 1.7.2026 sẽ áp dụng mức 4, cùng mức với xe gắn máy sản xuất từ 1.7.2027.

Riêng xe mô tô, xe gắn máy lưu hành trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên, tính từ ngày 1.1.2032. Các phương tiện nếu lưu hành vào "vùng phát thải thấp" của TP.Hà Nội sẽ phải tuân thủ quy định về khí thải theo Nghị quyết của HĐND.



