Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, mưa lớn diện rộng có khả năng xuất hiện trên khu vực trong một vài ngày tới. Đợt mưa này kéo dài từ ngày 17.9 đến ngày 21.9 với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 250mm.

TP.HCM và Nam bộ sắp đón đợt mưa lớn kéo dài 5 ngày ẢNH: CHÍ NHÂN

Nguyên nhân, khoảng ngày 17.9, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc tăng cường xuống phía nam, đẩy lùi rãnh áp thấp ở bắc Trung bộ về phía nam qua Trung bộ và sau đó xuống tới Nam bộ. Rãnh áp thấp sẽ khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh trở lại và gây mưa lớn diện rộng trên khu vực. Tại TP.HCM, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm.

Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa giông có thể có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vào nửa cuối tháng, áp cao cận nhiệt đới phát triển trở lại khống chế thời tiết khu vực và gió tây nam suy giảm cường độ còn từ trung bình đến yếu. Vì vậy, thời tiết nửa cuối tháng 9 xu hướng là mưa giảm và nắng nóng gia tăng. Có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ một số ngày với mức nhiệt cao nhất đến 35 - 36 độ C. Nhiệt độ trung bình trong tháng 9 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C. Từ sau tháng 9, mưa trên khu vực Nam bộ giảm dần và chuẩn bị bước vào mùa khô. Do tác động của El Nino, dự báo mùa mưa sẽ kết thúc sớm hơn bình thường, có nơi đến 20 ngày.