TP.HCM vào mùa mưa, ngày nắng giảm nhiệt

Hôm qua 16.5, TP.HCM có mưa to, một số nơi mưa rất to. Một số tuyến đường cũng như các khu vực trũng thấp bị ngập nước cục bộ.



Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, thời tiết TP.HCM hôm qua nhiều mây, ngày nắng yếu gián đoạn, trưa đến chiều tối có mưa rào và giông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; đêm hầu như không mưa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 34,7oC (giảm 1,1oC so với hôm trước, tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 34oC (giảm 2oC so với hôm trước), độ ẩm thấp nhất hôm qua là 67%.

TP.HCM chính thức bước vào mùa mưa Nhật Thịnh

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, lượng mưa ở TP.HCM hôm qua như sau: Nhà Bè 102,4 mm, Thủ Đức 52 mm, Lê Minh Xuân 33,4 mm, Bình Chánh 28,6 mm…

"2/3 tỉnh, thành ở Nam bộ đã chính thức bước vào mùa mưa, trong đó có TP.HCM. Dự báo tổng lượng mưa trong mùa mưa năm nay thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 5 – 10%", ông Quyết thông tin.

Mưa rào thường xuất hiện vào chiều tối

Sáng nay, TP.HCM mây thay đổi, trời nắng gián đoạn không mưa. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại trạm Tân Sơn Nhất là 30oC (giảm 1oC so với hôm qua), độ ẩm 89%. Trong khi đó, miền Tây có mưa rào rải rác.

Vào mùa mưa, TP.HCM sẽ thường xuất hiện những cơn mưa vào chiều tối Nhật Thịnh

Theo ông Lê Đình Quyết, hôm nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường yếu từ phía bắc. Gió tây nam với cường độ yếu và có xu hướng tăng dần trên vùng biển Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ hoạt động ổn định.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay 17.5, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng chủ yếu ở miền tây. Chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, khu vực Đông Nam bộ và ven biển từ Vũng Tàu đến Trà Vinh khả năng có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Riêng thời tiết TP.HCM hôm nay, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất khoảng 33 – 34oC. Như vậy, mức nhiệt này đã giảm so với những ngày nắng nóng trước đó.

Mưa to xuất hiện ở TP.HCM có khả năng gây ngập cục bộ một số tuyến đường Ngọc Dương

Từ 48 – 72 giờ tới, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây bị nén, dịch dần xuống phía nam và suy yếu bởi một bộ phận áp cao lục địa từ phía bắc xuống. Gió tây nam hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc, suy yếu và rút ra phía đông.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 – 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng giảm dần và thu hẹp. Chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.