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    Kinh tếChính sách - Phát triển

    TP.HCM vào nhóm 5 đô thị đáng chú ý nhất châu Á - Thái Bình Dương

    Hà Mai
    Hà Mai
    TP.HCM xếp hạng 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, tăng 81 bậc so với vị trí 286 của ấn bản 2025. Cùng Kuala Lumpur, Bengaluru, Thâm Quyến và Tashkent, thành phố được chọn vào nhóm 5 "Cities to Watch" của châu Á - Thái Bình Dương.

    Chỉ số dựa trên 27 chỉ tiêu thuộc 5 nhóm: Kinh tế (trọng số 30%), Nguồn nhân lực (25%), Chất lượng sống (25%), Môi trường (10%) và Quản trị (10%). Trong đó, TP.HCM đạt hạng 142 về Kinh tế, 71 về Nguồn nhân lực, 342 về Chất lượng sống, 555 về Môi trường và 625 về Quản trị, trên nền GDP 128 tỉ USD, GDP bình quân đầu người 9.000 USD và 14,2 triệu dân năm 2025.

    TP.HCM vào nhóm 5 đô thị đáng chú ý nhất châu Á - Thái Bình Dương- Ảnh 1.

    TP.HCM tăng 81 bậc, vươn lên hạng 205 thế giới trong bảng xếp hạng thành phố toàn cầu (Global Cities Index 2026)

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Ba thế mạnh được báo cáo nêu đích danh là tăng trưởng GDP nhanh, bình đẳng thu nhập tương đối cao và ổn định kinh tế. Thành phố được dự báo nằm trong nhóm 50 đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới.

    So với ấn bản 2025, TP.HCM cải thiện ở bốn trong năm trụ cột: Quản trị tăng 194 bậc, Nguồn nhân lực 106 bậc, Kinh tế 69 bậc. Hai trụ cột đi lùi là Chất lượng sống (giảm 17 bậc) và Môi trường (giảm 100 bậc) - đúng hai lĩnh vực thành phố xác định tập trung xử lý giai đoạn 2026–2030. Nếu năm 2025 TP.HCM còn đứng sau Hà Nội, thì đến 2026, thành phố đã dẫn đầu cả nước, vượt lên trên Hà Nội (243), Đà Nẵng (375) và Hải Phòng (667).

    Trong ASEAN, TP.HCM xếp thứ năm sau Singapore (29), Kuala Lumpur (65), Bangkok (122), Jakarta (140) và trên Manila (174). Còn nếu xét ở khu vực châu Á, TP.HCM đứng sau Seoul (38) và Thâm Quyến (93) nhưng trên Thượng Hải (216), Delhi (268) và Mumbai (330). Đối chiếu với Kuala Lumpur cho thấy khoảng cách không nằm ở tốc độ tăng trưởng mà ở chất lượng đô thị: Chất lượng sống 342 so với 283, Môi trường 555 so với 318.

    Oxford Economics dự báo đến năm 2050, quy mô GDP của TP.HCM sẽ gần bằng Berlin và thu nhập bình quân đầu người - hiện ngoài nhóm 500 đô thị dẫn đầu - được dự báo vượt mức trung bình châu Âu vào năm 2045.

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