TP.HCM: Vì sao kiểm tra việc phân lô, bán nền ở Bình Dương cũ?

Theo đó, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có văn bản (ngày 25.11) gửi UBND 36 xã, phường thuộc tỉnh Bình Dương cũ thực hiện thông báo của UBND tỉnh Bình Dương về "ý kiến kết luận của ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 20.10.2023", trong đó có nội dung chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh Bình Dương cũ) thực hiện thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn tại kết luận thanh tra ngày 22.3.2023 của Thanh tra Chính phủ.

Theo kết luận thanh tra ngày 22.3.2023, kết quả thanh tra thời kỳ 2011 - 2019, Thanh tra Chính phủ nhận thấy công tác quản lý đất đai, xây dựng của các cấp UBND tỉnh Bình Dương lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng phân lô, tách thửa tự phát, xây dựng trái phép, không phép tại nhiều huyện thị; sử dụng đất trái quy định vi phạm luật Đất đai 2013.

Một dự án bất động sản vi phạm ở Bình Dương cũ bị Thanh tra Chính phủ "gọi tên" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH



Cũng theo kết luận thanh tra, tình hình phân lô, xây dựng trái quy định có quy mô, tính chất, phạm vi của vi phạm là hết sức phức tạp, diễn ra trong thời gian dài (kể cả sau khi có văn bản chấn chỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương năm 2014) nhưng chưa được quan tâm, không kịp thời kiểm tra, xử lý… và để tình trạng tiếp diễn.

Từ kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngày 6.10.2023, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương (hiện đã nghỉ hưu), đã ký ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra trong đó yêu cầu kiểm tra, rà soát, khắc phục những thiếu sót, sai phạm xảy ra như kết luận thanh tra đã nêu và hoàn thành trước tháng 3.2024.

Tuy nhiên, từ tháng 3.2024 đến nay, yêu cầu trên của UBND tỉnh Bình Dương cũ vẫn chưa được thực hiện triệt để theo kế hoạch đã đề ra.

Thanh tra chỉ ra những vi phạm cụ thể

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2011 - 2019, Bình Dương còn để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép của một số chủ đầu tư dự án khi chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Phối cảnh công viên dự án khu nhà ở Thuận Phát Land được quảng cáo trên website ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể như: dự án khu nhà ở Thuận Phát Land do Công ty TNHH Địa ốc Nam Thuận Phát làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở Trung Quân tại khu phố Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ) do Công ty TNHH MTV Bất động sản Trung Quân làm chủ đầu tư... Đáng chú ý, dự án khu nhà ở Tài Lộc do Công ty cổ phần cao su Tài Lộc làm chủ đầu tư vi phạm khi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Phối cảnh dự án khu nhà ở Tài Lộc được quảng cáo trên website ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng…, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật.