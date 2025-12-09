Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

TP.HCM: Vì sao kiểm tra việc phân lô, bán nền ở Bình Dương cũ?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
09/12/2025 04:19 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu 36 xã, phường ở khu vực Bình Dương cũ kiểm tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn theo chỉ đạo từ năm 2023 của UBND tỉnh Bình Dương và kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có văn bản (ngày 25.11) gửi UBND 36 xã, phường thuộc tỉnh Bình Dương cũ thực hiện thông báo của UBND tỉnh Bình Dương về "ý kiến kết luận của ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 20.10.2023", trong đó có nội dung chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh Bình Dương cũ) thực hiện thanh tra toàn diện việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn tại kết luận thanh tra ngày 22.3.2023 của Thanh tra Chính phủ.

Theo kết luận thanh tra ngày 22.3.2023, kết quả thanh tra thời kỳ 2011 - 2019, Thanh tra Chính phủ nhận thấy công tác quản lý đất đai, xây dựng của các cấp UBND tỉnh Bình Dương lỏng lẻo, để xảy ra tình trạng phân lô, tách thửa tự phát, xây dựng trái phép, không phép tại nhiều huyện thị; sử dụng đất trái quy định vi phạm luật Đất đai 2013.

TP.HCM: Vì sao kiểm tra toàn diện việc phân lô, bán nền khu vực Bình Dương cũ? - Ảnh 1.

Một dự án bất động sản vi phạm ở Bình Dương cũ bị Thanh tra Chính phủ "gọi tên"

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH


Cũng theo kết luận thanh tra, tình hình phân lô, xây dựng trái quy định có quy mô, tính chất, phạm vi của vi phạm là hết sức phức tạp, diễn ra trong thời gian dài (kể cả sau khi có văn bản chấn chỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương năm 2014) nhưng chưa được quan tâm, không kịp thời kiểm tra, xử lý… và để tình trạng tiếp diễn.

Từ kết luận của Thanh tra Chính phủ, ngày 6.10.2023, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương (hiện đã nghỉ hưu), đã ký ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra trong đó yêu cầu kiểm tra, rà soát, khắc phục những thiếu sót, sai phạm xảy ra như kết luận thanh tra đã nêu và hoàn thành trước tháng 3.2024.

Tuy nhiên, từ tháng 3.2024 đến nay, yêu cầu trên của UBND tỉnh Bình Dương cũ vẫn chưa được thực hiện triệt để theo kế hoạch đã đề ra.

Thanh tra chỉ ra những vi phạm cụ thể

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2011 - 2019, Bình Dương còn để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép của một số chủ đầu tư dự án khi chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

TP.HCM: Vì sao kiểm tra toàn diện việc phân lô, bán nền khu vực Bình Dương cũ? - Ảnh 2.

Phối cảnh công viên dự án khu nhà ở Thuận Phát Land được quảng cáo trên website

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể như: dự án khu nhà ở Thuận Phát Land do Công ty TNHH Địa ốc Nam Thuận Phát làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở Trung Quân tại khu phố Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ) do Công ty TNHH MTV Bất động sản Trung Quân làm chủ đầu tư... Đáng chú ý, dự án khu nhà ở Tài Lộc do Công ty cổ phần cao su Tài Lộc làm chủ đầu tư vi phạm khi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

TP.HCM: Vì sao kiểm tra toàn diện việc phân lô, bán nền khu vực Bình Dương cũ? - Ảnh 3.

Phối cảnh dự án khu nhà ở Tài Lộc được quảng cáo trên website

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương tổ chức thanh tra toàn diện việc phân lô bán nền trái phép trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng…, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Giá đất tăng, phân lô bán nền không còn hấp dẫn

Giá đất tăng, phân lô bán nền không còn hấp dẫn

Quyết định cấm phân lô bán nền ở 5 huyện ngoại thành TP.HCM khiến nhiều người lo ngại giá bất động sản có cớ tăng mạnh. Cộng với Bảng giá đất cũng mới được ban hành với mức tăng hàng chục lần, theo các doanh nghiệp, phân lô bán nền trên địa bàn TP không còn "ngon ăn".

Lập hàng loạt dự án ‘ma’ phân lô bán nền, chiếm đoạt 122 tỉ đồng

Vụ thuê đất công rồi phân lô chuyển nhượng: Cà Mau xử lý dứt điểm, nghiêm minh

Khám phá thêm chủ đề

phân lô bán nền trái phép Thanh tra chính phủ kết luận thanh tra Bình Dương Đất nền Bình Dương TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận