TP.HCM: Vì sao mùa này nhiều trẻ ho sổ mũi, mệt mỏi, sốt cao dài ngày?

Nhiều trẻ ho sổ mũi, sốt cao dài ngày

Sốt cao 38-39 độ C, có khi lên đến 40 độ C, người luôn mệt mỏi, lừ đừ, quấy khóc, biếng ăn là tình trạng của bé T. (6 tuổi, con chị L.T.T, ở phường Long Bình, TP.HCM) trong mấy ngày qua.

"Hôm nay bé đỡ sốt hơn, nhưng người vẫn lừ đừ mệt mỏi, ăn uống không nổi, tôi đã đưa bé đi khám, xét nghiệm máu và đang theo dõi thêm. Bé chưa có chỉ định dùng kháng sinh, vì bác sĩ vẫn nghiêng nhiều về chẩn đoán sốt siêu vi. Bé được chăm sóc tăng cường đề kháng và uống đủ nước", chị T. chia sẻ.

Nhiều trẻ những ngày qua cũng rơi vào tình trạng tương tự. Bé T.L. (3 tuổi, ở phường Long Bình) liên tục sốt cao 38 - 39 độ C, kèm theo ho, chảy mũi và ăn uống kém, mệt mỏi quấy khóc.

"Bé sốt đến ngày thứ 5, có đáp ứng thuốc hạ sốt, nhưng cứ lừ đừ, gia đình lo quá nên đưa đi khám. Bác sĩ nói nhiều khả năng là sốt siêu vi và những ngày qua cũng nhiều trẻ trong khu vực đến khám với các triệu chứng tương tự. Bác sĩ đề nghị theo dõi sát, giữ vệ sinh mũi họng và cho bé uống nhiều nước, báo cáo tình hình với bác sĩ", anh H.V.T (cha bé L., 35 tuổi, ở phường Long Bình) chia sẻ.

Trẻ sốt đến 40 độ C ẢNH: T.T

Không ít cha mẹ cũng lo lắng vì trẻ bệnh. Chị Nguyễn Thị Linh (37 tuổi, ở phường Thủ Đức, TP.HCM) nói: "Cứ vào mùa này là mấy đứa nhỏ trong xóm thay nhau bệnh, nhà tôi vừa hết đứa lớn thì tới đứa nhỏ. Biết là đến hẹn lại lên nhưng vẫn lo, mong nó mau khỏe đi học lại", chị Linh nói.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca bệnh đường hô hấp trong tuần cuối tháng 9 tăng hơn 12% so với tuần trước đó. Tương tự, tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, số ca bệnh cũng tăng nhẹ so với tháng trước đó.

Giữ ấm trẻ, rửa tay, tăng đề kháng để phòng bệnh

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết, cũng như các năm trước, trong mùa này thời điểm giao mùa, thay đổi nắng mưa thất thường, làm thay đổi môi trường sống thuận lợi cho các siêu vi trùng (virus) phát triển. Nếu sức đề kháng của trẻ kém, trẻ sẽ dễ mắc bệnh nhiễm siêu vi hay sốt siêu vi, các bệnh đường hô hấp.

"Các kết quả xét nghiệm PCR cho thấy đa số các trẻ nhiễm các chủng virus gây sốt siêu vi", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Đối với các trẻ sốt siêu vi hiện nay chủ yếu là theo dõi điều trị triệu chứng như chăm sóc trẻ sốt, bù nước, vệ sinh, giữ ấm cho trẻ, cho trẻ ăn lỏng, dễ tiêu nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng

Phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu bất thường trở nặng như lơ mơ, ngủ nhiều li bì khó đánh thức, nôn ói nhiều, nôn ra tất cả mọi thứ, không ăn uống được hoặc bỏ bú, co giật hay giật mình chới với, hoặc run chi, thở bất thường, thở mệt, tím tái, tay chân mát lạnh, da nổi bông, bứt rứt đau bụng...

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần chú ý giữ ấm trẻ, giữ ấm vùng cổ, mông,... không để trẻ nhiễm lạnh. Nhớ rửa tay, đeo khẩu trang, những người có dấu hiệu cảm cúm cần hạn chế tiếp xúc với trẻ, tăng cường dinh dưỡng đầy đủ, tiêm ngừa cho trẻ.