TP.HCM: Vì sao nhiều người rút bảo hiểm xã hội một lần?

Sáng 7.12, tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Bình Dương, đại diện Công an tỉnh Bình Dương lý giải về dự án lắp đặt 421 camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông với kinh phí đề xuất khoảng 469 tỉ đồng.