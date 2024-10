TP.HCM: Vợ tố cáo bị chồng luật sư hành hạ, phát tán clip sex

Ngày 16.10, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang xác minh, điều tra vụ người phụ nữ tố cáo bị chồng là luật sư hành hạ và phát tán các đoạn clip sex trong gia đình.

Theo đó, chị H. tố cáo chồng mình là ông Q.C (luật sư tại một công ty luật trên địa bàn TP.HCM) đã có các hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng; hành vi ngược đãi, hành hạ vợ của mình và hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và làm nhục vợ mình.

Cùng bị tố cáo như ông C. còn có bà N.V (ở Q.Tân Bình, cũng là luật sư tại một công ty luật trên địa bàn TP.HCM).

Sáng cùng ngày, công an đã mời làm việc chị H., người gửi đơn. Tại buổi làm việc, chị H. cùng luật sư đại diện đã cung cấp nhiều bằng chứng liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình.

Nội dung trình báo thể hiện ông C. đã nhiều lần ngoại tình với bà N.V và một số người phụ nữ khác (trong đó có học trò của ông C.) trong thời gian hôn nhân với chị H. Khi hành vi bị bại lộ, người chồng đã hành hạ chị H. bằng cách đe dọa, chửi mắng, sỉ nhục, đánh đập, sử dụng vũ lực làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe của chị H.

Chưa dừng lại, chị H. còn "chết đứng" khi được chính bà N.V (người bị tố cáo) cho xem các đoạn clip sex của chị H. và chồng là ông C. Những hình ảnh và clip nhạy cảm này do ông C. tự quay lại hoặc thu thập từ camera giám sát được lắp đặt tại nhà riêng.

Suốt khoảng 2 năm qua, chị H. sống trong đau khổ, trầm cảm, vài lần muốn tự tử, có nhà nhưng không dám về, phải ra ngoài thuê khách sạn ngủ hoặc đến xin tá túc tại nhà bạn. Đồng thời, sợ các con nhỏ bị ảnh hưởng nên chị H. đã gửi các con về quê nhờ ông bà chăm sóc, bản thân chị đành chịu cảnh sống xa con.

Cũng theo nguồn tin, bên cạnh trình báo vụ việc đến cơ quan công an, chị H. cũng đã gửi đơn thư phản ánh đến Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư TP.HCM,...

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ.