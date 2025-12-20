TP.HCM: Xác minh clip xua đuổi du khách ở chợ Bến Thành

Ngày 20.12, người dùng mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip được cho là gây ảnh hưởng an ninh trật tự tại khu vực trung tâm chợ Bến Thành, gây ảnh hưởng du khách và hoạt động du lịch.

Xác minh clip quấy rối, đuổi du khách ở chợ Bến Thành ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, các đoạn clip cho thấy góc quay và người quay phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook. Nội dung thể hiện một phụ nữ lớn tuổi có hành động xua đuổi, ngăn chặn, không cho du khách ghé xem hàng tại một sạp trong chợ.

Có lúc người này lớn tiếng, tay cầm một sấp giấy tờ chạy tới lui, làm nhiều du khách chỉ biết xua tay né tránh. Hành động này của người phụ nữ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến những người trong chợ tập trung theo dõi.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại khu vực chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TP.HCM).

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng phường Bến Thành cho hay đã nắm thông tin vụ việc. Theo đó, bước đầu nhận định nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp sạp hàng giữa hai chị em. Người phụ nữ lớn tuổi có dấu hiệu xua đuổi khách trong clip là người chị, cũng là người cho em gái thuê sạp hàng.

Trong quá trình hoạt động, hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp liên quan thời hạn hợp đồng. Vì vậy, người chị có hành động đến sạp ngăn không cho khách ghé mua hàng để người em không kinh doanh được.

Hiện cơ quan chức năng đang mời những người liên quan để tiếp tục làm rõ vụ việc và có hướng xử lý theo quy định.