TP.HCM xây 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng, người dân bớt lo sang đường

Việc di chuyển qua đường Tôn Đức Thắng, đoạn giáp công viên bến Bạch Đằng, Q.1 cũ, TP.HCM, từ lâu đã là nỗi lo thường trực của người dân và du khách.

Lượng xe lưu thông dày đặc, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến việc sang đường trở nên khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là với người đi bộ, người lớn tuổi và du khách đến TP.HCM.

Trước thực trạng đó, UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc đầu tư xây dựng hai cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng, đồng thời cải tạo, chỉnh trang khu vực cầu bến B và C – Ba Son. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông cho người đi bộ, giảm áp lực sang đường trực tiếp và nâng cao mức độ an toàn.

Vạch kẻ đường ưu tiên cho người đi bộ được sơn màu đỏ - trắng ngay đoạn đường Tôn Đức Thắng ẢNH: SẦM ÁNH

Theo phương án được phê duyệt, hai cầu bộ hành sẽ được xây dựng bằng kết cấu thép, mỗi cầu rộng 6 mét, bố trí tại các vị trí có mật độ người qua lại cao. Cầu thứ nhất nằm tại giao lộ Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng, trước khách sạn Majestic; cầu thứ hai tại nút giao Thái Văn Lung – Tôn Đức Thắng, trước tòa nhà The Landmark. Trên cầu sẽ lắp đặt thang máy phục vụ người khuyết tật, kết hợp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị. Song song đó, khu vực cầu bến B và C – Ba Son cũng sẽ được cải tạo toàn diện.



Đông đúc phương tiện qua lại trên đường Tôn Đức Thắng ẢNH: SẦM ÁNH

Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án dự kiến khoảng 80 tỉ đồng, trong đó riêng hạng mục xây dựng hai cầu bộ hành chiếm khoảng 50 tỉ đồng. Dự án được đề xuất theo hình thức đối tác công tư, với nhà đầu tư tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng và vận hành.

Theo kế hoạch, các hạng mục chỉnh trang cầu bến B, C – Ba Son sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Riêng hai cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng dự kiến đưa vào khai thác đồng bộ trước ngày 30.4.2026, góp phần hoàn thiện không gian đi bộ, kết nối hài hòa giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng.