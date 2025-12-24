Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
TP.HCM xây 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng, người dân bớt lo sang đường
Video Thời sự

TP.HCM xây 2 cầu bộ hành qua đường Tôn Đức Thắng, người dân bớt lo sang đường

Sầm Ánh
Sầm Ánh
24/12/2025 04:00 GMT+7

Trước tình trạng giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi bộ tại khu vực công viên bến Bạch Đằng, TP.HCM đã chấp thuận xây dựng hai cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng, đồng thời chỉnh trang cầu bến B, C – Ba Son nhằm đảm bảo an toàn, cải thiện hạ tầng và tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị trung tâm.

Việc di chuyển qua đường Tôn Đức Thắng, đoạn giáp công viên bến Bạch Đằng, Q.1 cũ, TP.HCM, từ lâu đã là nỗi lo thường trực của người dân và du khách.

Lượng xe lưu thông dày đặc, đặc biệt vào giờ cao điểm, khiến việc sang đường trở nên khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là với người đi bộ, người lớn tuổi và du khách đến TP.HCM.

Trước thực trạng đó, UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc đầu tư xây dựng hai cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng, đồng thời cải tạo, chỉnh trang khu vực cầu bến B và C – Ba Son. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông cho người đi bộ, giảm áp lực sang đường trực tiếp và nâng cao mức độ an toàn.

- Ảnh 1.

Vạch kẻ đường ưu tiên cho người đi bộ được sơn màu đỏ - trắng ngay đoạn đường Tôn Đức Thắng

ẢNH: SẦM ÁNH

Theo phương án được phê duyệt, hai cầu bộ hành sẽ được xây dựng bằng kết cấu thép, mỗi cầu rộng 6 mét, bố trí tại các vị trí có mật độ người qua lại cao. Cầu thứ nhất nằm tại giao lộ Nguyễn Huệ – Tôn Đức Thắng, trước khách sạn Majestic; cầu thứ hai tại nút giao Thái Văn Lung – Tôn Đức Thắng, trước tòa nhà The Landmark. Trên cầu sẽ lắp đặt thang máy phục vụ người khuyết tật, kết hợp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị. Song song đó, khu vực cầu bến B và C – Ba Son cũng sẽ được cải tạo toàn diện.

- Ảnh 2.

Đông đúc phương tiện qua lại trên đường Tôn Đức Thắng

ẢNH: SẦM ÁNH

Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án dự kiến khoảng 80 tỉ đồng, trong đó riêng hạng mục xây dựng hai cầu bộ hành chiếm khoảng 50 tỉ đồng. Dự án được đề xuất theo hình thức đối tác công tư, với nhà đầu tư tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng và vận hành.

Theo kế hoạch, các hạng mục chỉnh trang cầu bến B, C – Ba Son sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Riêng hai cầu bộ hành vượt đường Tôn Đức Thắng dự kiến đưa vào khai thác đồng bộ trước ngày 30.4.2026, góp phần hoàn thiện không gian đi bộ, kết nối hài hòa giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng.

Tin liên quan

Xây cầu qua đảo Kim Cương, 'giải vây' ùn tắc khu vực cảng Cát Lái

Xây cầu qua đảo Kim Cương, 'giải vây' ùn tắc khu vực cảng Cát Lái

Cầu qua đảo Kim Cương kết nối đảo Kim Cương với khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM, giúp hình thành hướng lưu thông mới từ đường Mai Chí Thọ ra đường Vành Đai 2, cầu Phú Mỹ góp phần giảm ùn tắc trên đường Đồng Văn Cống và khu vực quanh cảng Cát Lái.

Bao giờ xây cầu Cát Lái?

Đồng Nai kiến nghị xây cầu, đường xuyên rừng Mã Đà nối tỉnh Bình Phước

Khám phá thêm chủ đề

cầu bộ hành TP.HCM Công viên Bạch Đằng Đường Tôn Đức Thắng Người đi bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận