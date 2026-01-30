Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

TP.HCM xây cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ hơn 50.000 tỉ đồng

Hà Mai
Hà Mai
30/01/2026 18:58 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng tổng hợp và cảng container Cái Mép Hạ.

Công trình có sự tham gia của 3 nhà đầu tư gồm: Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần; Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH.

TP.HCM xây cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ hơn 50.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Mô hình phức hợp Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ với cấu trúc "cảng biển - logistics - công nghiệp - đô thị dịch vụ - cảng hàng không quốc tế" định hướng gắn kết với Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM

Dự án xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ với chức năng là cảng cửa ngõ, kết hợp trung chuyển quốc tế, phục vụ bốc dỡ hàng hóa container xuất/nhập khẩu các tuyến biển xa và trung chuyển container quốc tế phù hợp theo quy hoạch, định hướng, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Theo quyết định, dự án sử dụng tổng diện tích đất khoảng 351,2 ha. Trong đó, khu cảng container chiếm 229,4 ha (bao gồm khoảng 121 ha lấn biển), được đầu tư hệ thống bến cảng hiện đại với tổng chiều dài gần 7,5 km. Các bến có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEU), tàu container 120.000 DWT, tàu feeder và hệ thống bến sà lan phục vụ vận tải ven biển, thủy nội địa.

Bên cạnh đó, khu vực cảng sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống bãi container, kho hàng (kho lạnh, kho mát, kho CFS…), khu chiếu xạ, cùng các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hoạt động khai thác cảng thông suốt. Khu nước trước bến có diện tích khoảng 121,8 ha, phục vụ tàu thuyền neo đậu, quay trở, bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình khai thác.

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến đưa vào khai thác từ quý 4/2028; giai đoạn 2 khai thác từ quý 1/2035; giai đoạn 3 khai thác từ quý 1/2045. Sau khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, Cảng Cái Mép Hạ sẽ đạt công suất tối đa 10,8 triệu TEU mỗi năm.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 50.820 tỉ đồng, tương đương khoảng 1,97 tỉ USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 7.623 tỉ đồng (chiếm 15%), phần còn lại hơn 43.197 tỉ đồng (chiếm 85%) là vốn huy động.

Các dịch vụ chính của cảng tổng hợp hợp bao gồm: Bốc xếp, lưu giữ, đóng rút và thông quan hàng hóa; trung chuyển container quốc tế; vận tải container bằng đường bộ, đường biển và đường thủy nội địa; đại lý hàng hải, giao nhận; vệ sinh, kiểm tra chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa container,…

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ phù hợp với định hướng phát triển cảng biển quốc gia và chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực logistics, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu, mà còn tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực kinh tế trọng điểm phía nam, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Sự ra đời của trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tài sản mã hóa; hình thành các khu thương mại tự do; xây dựng cảng trung chuyển… đang đưa VN trên đường trở thành một trung tâm dịch vụ chất lượng của khu vực. Đây sẽ là một trong những động lực đóng góp mạnh mẽ để phát triển kinh tế theo chiều sâu, hướng đến quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

cảng Cái Mép Hạ cảng biển TP.HCM
