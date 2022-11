TP.HCM: Xét xử nhóm 'Đam mê kiếm tiền' làm giả giấy đi đường, giấy tiêm vắc xin

Ngày 18.11, TAND Q.8 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm các bị cáo Bùi Minh Tân (29 tuổi, ngụ Q.8), Huỳnh Minh Trực (31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Văn Thanh (29 tuổi, ngụ Q.12), Lâm Thạnh (31 tuổi) và Nguyễn Hải Tú (37 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Thạnh) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội cuối tháng 7.2021, nhận thấy nhu cầu người dân, doanh nghiệp cần giấy đi đường, giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19, thông qua mạng xã hội, các bị cáo đã rủ nhau làm giấy tờ giả bán kiếm tiền tiêu xài.

Tân lập nhóm Zalo “Đam mê kiếm tiền” để liên lạc, phân chia công việc. Tân là quản lý chung, chuẩn bị thiết bị làm giả các mẫu giấy tờ, con dấu. Thanh đăng bài lên mạng xã hội tìm khách và thông báo để Tú tổng hợp số lượng. Trực và Thạnh đi giao hàng cho khách và nhận tiền.

Sau khi chuẩn bị máy tính, máy in, máy làm dấu mộc, Tân làm giấy đi đường giả mẫu giấy do Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cấp và làm giả giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 (con dấu của Trung tâm Y tế P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức).

Mỗi bộ giấy đi đường giả, Tân thu về 1 triệu đồng, giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 thu 600.000 đồng. Các bị cáo còn lại mang giấy tờ giả đi bán hưởng lời từ 200.000 - 600.000 đồng.

Trong các ngày 8 và 9.9.2021, có 15 người (không rõ lai lịch) đặt mua giấy đi đường giả. Tân đưa Trực 22 giấy đi đường giả giao cho khách. Trực đã giao 4 giấy cho anh N.V.T và Đ.T.P thu 7,2 triệu đồng.





Khoảng 10 giờ ngày 9.9.2021, Tân giao cho Thạnh 20 giấy đi đường giả. Thạnh sử dụng giấy đi đường giả để thông qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 và giao 1 giấy cho thanh niên không rõ lai lịch với giá 1,8 triệu đồng.

Trong lúc giao giấy đi đường giả trên đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Thạnh bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và Công an Q.1 kiểm tra, thu giữ. Tổng cộng, Trực và Thạnh đã bán được 5 giấy đi đường giả, thu lợi 9 triệu đồng. Các bị cáo chưa kịp chia tiền thì bị công an phát hiện.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng.

VKS đề nghị xử phạt bị cáo Tân 4 - 5 năm tù, xử phạt các bị cáo Trực, Thanh, Tú từ 3 - 4 năm tù cùng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Xử phạt Lâm Thạnh từ 3 năm 9 tháng - 5 năm tù cho 2 tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, xử phạt hành chính mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

HĐXX quyết định kéo dài thời gian nghị án đến ngày 23.11.