TP.HCM: Xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm trong ngày ra quân trấn áp tội phạm

Ngày 16.11, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết, trong ngày ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2023, CSGT TP.HCM đã bố trí 319 tổ tuần tra, kiểm soát với hơn 900 cán bộ, chiến sĩ tham gia; xử lý 1.060 trường hợp vi phạm giao thông, tổng số tiền xử phạt hành chính là hơn 2 tỉ đồng.

PC08 cho biết, trong ngày ra quân trấn áp tội phạm, CSGT TP.HCM đã xử lý 219 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 6 trường hợp chở hàng quá trọng tải, 60 trường hợp vi phạm tốc độ; 86 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường; 105 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm và 15 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông... Đồng thời, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 3 xe ô tô, 305 xe xe máy, 4 loại phương tiện khác và tước 229 giấy phép lái xe.

Để triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2023, PC08 sẽ chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng; đua xe trái phép; đấu tranh bắt giữ các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; ngăn chặn các vụ vận chuyển pháo nổ, hàng lậu, hàng cấm...





Đồng thời, PC08 phối hợp chính quyền địa phương, công an quận, huyện và các đơn vị liên quan để phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông... đảm bảo người dân lưu thông được an toàn, thông suốt trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023.

Mở cao điểm ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2023

Trước đó, ngày 15.11, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Về việc ra quân truy quét tội phạm dịp này, Công an TP.HCM không chỉ có kế hoạch tại địa bàn TP.HCM, mà phối hợp với các tỉnh thành giáp ranh để chủ động hỗ trợ đấu tranh các loại tội phạm.