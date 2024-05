TP.HCM: Xử phạt hàng loạt phòng khám, nha khoa do quảng cáo không phép

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt Công ty TNHH Med Service (đường Hồng Lĩnh, P.15, Q,10) 122,7 triệu đồng do có vi phạm tại chi nhánh Công ty TNHH Med Service - Phòng khám đa khoa Medigo - Nhà thuốc Medigo (trên đường Trần Não, khu phố 2, P.An Khánh, TP.Thủ Đức).

Công ty TNHH Med Service - Phòng khám đa khoa Medigo - Nhà thuốc Medigo quảng cáo sản phẩm hàng hóa trái phép SỞ Y TẾ TP.HCM CUNG CẤP

Cụ thể, bên cạnh quảng cáo sản phẩm hàng hóa mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước, phòng khám đa khoa Medigo còn có nhiều hành vi vi phạm khác như biển hiệu không có đủ thông tin theo quy định của pháp luật, người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh, không đảm bảo đầy đủ thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh…

Ngoài bị xử phạt tiền, phòng khám đa khoa Medigo còn bị tước chứng chỉ hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn tại cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng. T ước quyền sử dụng giấy phép khám chữa bệnh trong 6 tháng và buộc tháo gỡ các quảng cáo sản phẩm hàng hóa mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước.

Công ty Quốc tế Sonia (trên đường Lữ Gia, P.15, Q.11) bị xử phạt do có nhiều vi phạm HÀ KYO

Công ty TNHH quốc tế Sonia (trên đường Lữ Gia, P.15, Q.11) bị xử phạt 120 triệu đồng do có các hành vi sử dụng các chất, thiết bị can thiệp vào cơ thể người, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép. Ngoài ra, bà V.N.G (nhân viên của Công ty TNHH quốc tế Sonia) cũng bị phạt hơn 35 triệu đồng do có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Nhiều công ty, phòng khám, nha khoa cũng bị xử phạt vì có hành vi quảng cáo sản phẩm hàng hóa mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước.

Cụ thể, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Khang Thủ Đức (trên đường Đặng Văn Bi, KP.5, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức) bị phạt 54 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng. Ngoài quảng cáo không phép, phòng khám này còn vi phạm các lỗi như chỉ định sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh…

Công ty TNHH Y học cổ truyền Hoa Đà (đường số 51, khu dân cư Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7) bị phạt 61 triệu đồng. Không chỉ quảng cáo không phép mà cơ sở này còn vi phạm các lỗi như không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, biển hiệu không có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật, lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ thông tin…

Công ty TNHH dịch vụ Thẩm mỹ View Plastic Surgery (trên đường Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Q.1) bị phạt 68 triệu đồng vì lập sổ khám chữa bệnh không ghi chép đầy đủ, quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được đồng ý.

Công ty cổ phần quốc tế sức khỏe Việt (trên đường Thành Thái, P.15, Q.10) bị phạt 45 triệu đồng. Công ty TNHH Nha khoa Tất Thành (trên đường Nguyễn Văn Quá, P.Tân Hưng Thuận, Q.12) bị phạt 53 triệu đồng. Cả 2 công ty này đều có hành vi quảng cáo sản phẩm hàng hóa mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước theo quy định.

Công ty TNHH nha khoa Bạch Kim (trên đường Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) bị phạt 53 triệu đồng do người hành nghề không đăng ký khám chữa bệnh, quảng cáo sản phẩm hàng hóa mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước theo quy định.



Ông Trần Minh Tâm (chủ hộ kinh doanh Minh Tâm trên đường Phạm Văn Hai, P.5, Q.Tân Bình) bị phạt 28,5 triệu đồng. Ngoài quảng cáo không phép, cơ sở này còn có các vi phạm như lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi đầy đủ thông tin, niêm yết không đầy đủ giá…

Ông Huỳnh Kim Khang (chủ hộ Nha khoa HD cơ sở Trung Chánh, trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, H.Hóc Môn) bị xử phạt 25 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng. Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng khám trong 2 tháng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thi là nhân viên của Nha khoa HD bị phạt 35 triệu đồng khi khám chữa bệnh mà chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.