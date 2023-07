TP.HCM xuất hiện mưa giông từ buổi sáng, vì sao?

Khoảng từ 10 giờ, khu vực trung tâm TP.HCM bắt đầu xuất hiện giông gió, ít phút sau, trời chuyển mưa. Cơn mưa rả rích kéo dài đến hơn 11 giờ mới dứt, sau đó trời vẫn nhiều mây, tiết trời mát mẻ.



Giải thích nguyên nhân mưa giông xuất hiện buổi sáng ở TP.HCM, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay vì hôm nay dải hội tụ nhiệt đới có trục qua các tỉnh Trung Trung bộ kết hợp cùng gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, tác động tới thời tiết các tỉnh thành Nam bộ.

Lúc 14 giờ 30 phút, trung tâm TP.HCM vẫn còn nhiều mây đen; dự báo có thể tiếp tục mưa vào chiều tối Vũ Phượng

"Hình thế thời tiết chủ yếu do gió tây nam, ngày hôm nay có sự hội tụ hướng và tốc độ tốt ngay trên khu vực Nam bộ, làm cho mưa xảy ra vào buổi sáng. Dự báo TP.HCM vẫn có thể tiếp tục mưa buổi sáng và trưa trong 1 - 2 ngày tới; sau đó chuyển sang sáng trời nắng, mưa vào chiều, tối", ông Quyết phân tích.

Ngày hôm qua, TP.HCM cũng nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng yếu. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 32oC, thấp nhất 24,9oC. Tân Sơn Nhất cao nhất 30oC, thấp nhất 26oC, độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua 75%.

Sáng nay, các tỉnh, thành Nam bộ cũng nhiều mây, một số tỉnh miền Tây có mưa sáng là Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua các tỉnh Nam Trung bộ nối với cơn cơn bão Doksuri ở phía đông Philippines xu hướng nâng trục dần lên phía bắc. Gió tây nam có cường độ trung bình.

Nam bộ vẫn có thể mưa từ trưa chiều đến tối trong vài ngày tới Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, trời nắng gián đoạn. Ngày hôm nay, thời tiết có dạng có lúc có mưa tại một số tỉnh, thành. Mưa tăng từ thời điểm trưa và kéo dài tới tối, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 29 – 32oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều đến tối có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ dao động 25 – 30oC.

Từ 48 – 72 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn cơn bão Doksuri ở phía đông Philippines tiếp tục nâng trục lên phía bắc. Gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 – 72 giờ tới, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều đến tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.