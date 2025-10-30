Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM yêu cầu công khai chất lượng không khí mỗi ngày

Sỹ Đông
Sỹ Đông
30/10/2025 15:10 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) mỗi ngày trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử và các ứng dụng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa ký văn bản về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa và giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí các tháng cuối năm 2025 trên địa bàn.

Về công khai thông tin chất lượng không khí, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan vận hành ổn định, liên tục các trạm quan trắc không khí và khí thải tự động hiện có, không để gián đoạn số liệu, tăng tần suất quan trắc định kỳ ở những khu vực nguy cơ ô nhiễm cao.

Đồng thời, thiết lập quy trình xử lý ngay đối với các thông tin, dữ liệu quan trắc tự động, liên tục nguồn thải có dấu hiệu vượt ngưỡng.

Đặc biệt, UBND TP.HCM yêu cầu công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của địa phương và các ứng dụng trên thiết bị di động để người dân dễ dàng tiếp cận.

TP.HCM sẽ công bố chất lượng không khí mỗi ngày - Ảnh 1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết tình trạng ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng các tháng cuối năm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm đối với các cơ sở công nghiệp có nguồn thải khí thải lớn (xi măng, nhiệt điện, sắt thép), cơ sở thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Sở Xây dựng kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi, gây phát tán bụi. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu 100% chủ dự án, đơn vị thi công thực hiện biện pháp giảm thiểu phát tán bụi, khí thải (che chắn công trình, phun nước, rửa xe ra vào công trình). Các công trình tái phạm nhiều lần phải tạm đình chỉ hoạt động.

Chính quyền phường, xã phải vận động, xử lý nghiêm để chấm dứt tình trạng đốt rác thải sinh hoạt, rơm rạ không đúng quy định; thúc đẩy các giải pháp thu gom, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết kết quả theo dõi diễn biến chất lượng không khí nhiều năm cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng (đặc biệt là bụi PM2.5) trong các tháng cuối năm (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau).

Khám phá thêm chủ đề

công bố chất lượng không khí chất lượng không khí TP.HCM ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường quan trắc chất lượng không khí
Xem thêm bình luận