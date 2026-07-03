TP.HCM:Tưởng bụng to do tăng cân, đi khám phát hiện u xơ chằng chịt sau 10 năm

Chiếc bụng lớn dần suốt 10 năm

Trong 10 năm qua, tình trạng rong kinh khiến chị mất nhiều máu, thường xuyên mệt mỏi, chóng mặt, nhưng chị vẫn âm thầm chịu đựng và "sống chung" với nó. Trong thời gian đó, vòng bụng cũng âm thầm lớn lên từng chút. Chị nghĩ mình chỉ tăng cân nên không quá để tâm, dù trước đó đã từng được chẩn đoán có u xơ tử cung.

Chỉ đến khi bụng dưới nhô cao tương đương thai khoảng 5 tháng, cảm giác nặng bụng và tình trạng thiếu máu ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt, chị mới đến Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM, thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) thăm khám.

Kết quả khiến chị bất ngờ. Tử cung đã bị bao phủ bởi nhiều khối u xơ kích thước lớn, trong đó có những nhân xơ âm thầm phát triển suốt nhiều năm mà không được điều trị.

Dù nhận định đây là ca phẫu thuật có nguy cơ mất máu cao, ê-kíp bác sĩ vẫn đặt mục tiêu không chỉ lấy bỏ các khối u mà còn cố gắng bảo tồn tử cung cho người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Tài trong quá trình thao tác bóc tách khối u

Tử cung phủ kín nhiều nhân xơ, khối lớn nhất 14 cm

Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận tử cung đã tăng kích thước tương đương thai khoảng 5 tháng. Nhiều nhân xơ nằm rải rác ở các vị trí khác nhau, trong đó khối lớn nhất khoảng 14 cm. Các khối u được nuôi dưỡng bởi hệ thống mạch máu dày đặc nên mỗi đường bóc tách đều tiềm ẩn nguy cơ chảy máu.

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Tài, Bệnh viện Phương Nam mục tiêu của ca mổ không chỉ là lấy bỏ các nhân xơ mà còn phải giữ được tử cung. Điều đó đồng nghĩa ê-kíp phải vừa kiểm soát chảy máu, vừa bóc tách lần lượt từng khối u, đồng thời khâu phục hồi cơ tử cung ngay trong quá trình phẫu thuật.

Ê-kíp Bệnh viện Phương Nam phối hợp nhịp nhàng "gỡ rối" khối u

"Những trường hợp đa nhân xơ kích thước lớn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất máu nhiều do hệ thống mạch máu nuôi rất phong phú. Trong ca mổ này, ê-kíp đã chủ động áp dụng các biện pháp kiểm soát chảy máu, bóc tách các nhân xơ có chỉ định và bảo tồn thành công tử cung cho người bệnh", bác sĩ Phạm Tài cho biết.

Các khối u đã được lấy ra trọn vẹn

Điều gì xảy ra khi u xơ tử cung bị bỏ qua quá lâu?

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Tài, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính nhưng không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua. Nhiều người chỉ đi khám khi rong kinh kéo dài, thiếu máu, đau vùng chậu hoặc bụng dưới to lên do khối u đã phát triển trong thời gian dài.

Theo thời gian, khi kích thước khối u tăng lên, việc điều trị có thể trở nên phức tạp hơn và nguy cơ ảnh hưởng đến tử cung cũng lớn hơn. Vì vậy, khám phụ khoa định kỳ, đặc biệt ở những người đã được chẩn đoán có u xơ tử cung, giúp theo dõi sự phát triển của khối u và lựa chọn phương án điều trị phù hợp trước khi bệnh tiến triển, từ đó tăng cơ hội bảo tồn tử cung và chức năng sinh sản.