TP.Huế: Bắt tạm giam 34 bị can cầm hung khí rượt đuổi, đánh người trên phố

Ngày 3.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều bị can có hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26.8.2023, N.D.Đ (thời điểm này 17 tuổi, trú tại TX.Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) cùng với 22 thanh thiếu niên khác, chở 3 - 4 người trên 1 xe máy, cầm theo hung khí đi tìm nhóm có tên "Thủy Vân" và "Hải Triều" để giải quyết mâu thuẫn.

Thời điểm này, nhóm của Đ. đã chạy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Huế, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự, khiến người đi đường khiếp sợ.

Khi đến đoạn gần cầu Công Lương, P.Thủy Vân, nhóm của Đ. phát hiện 1 nhóm người ngồi chơi cạnh các quán ăn. Tưởng là nhóm "Thủy Vân" và nhóm "Hải Triều" nên đã xông vào rượt đánh, tuy nhiên khi phát hiện nhầm, nhóm Đ. nhanh chóng bỏ đi.

Không dừng lại ở đó, nhóm này tiếp tục chạy vòng qua khu chung cư thuộc P.Xuân Phú (TP.Huế) để tìm người. Khi đến một quán kem trên đường Vũ Thắng, thì phát hiện có một nhóm 9 người (đều là sinh viên), nghi là nhóm "Thủy Vân" và "Hải Triều" nên tiếp tục xông vào đánh.

Hậu quả, anh T.T.M.H (19 tuổi, trú P.Đông Ba, TP.Huế) đang ngồi uống nước đã bị nhóm của Đ. chặt chém ở chân, đầu và tay khiến anh H. bị thương, với kết quả giám định tỉ lệ thương tích 3%.

Sau một thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 10 bị can trong nhóm Đ., đồng thời tiến hành thủ tục bắt tạm giam đối với 7 bị can, còn 3 trường hợp đã bắt tạm giam và đưa đi cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng trước đó.

Cùng thời điểm này, Công an TP.Huế cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 24 bị can liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là các bị can trong vụ án xảy ra ngày 18.10.2023, tại xã Phú Dương và P.Thuận An (TP.Huế), nhóm của N.D.Đ (16 tuổi, trú tại xã Phú Mậu, TP.Huế) gồm 16 người đã rượt đuổi và đánh nhau với nhóm của Nguyễn Đoàn (19 tuổi, trú P.Thuận An, TP.Huế) và 16 thanh thiếu niên khác.

Quá trình rượt đuổi, 2 nhóm này mang theo nhiều dao kiếm tự chế, vỏ chai bia… gây rối trật tự công cộng trên đường. Hậu quả vụ ẩu đả khiến một số người thương tích.

Ngoài 34 bị can bị tạm giam trong 2 vụ án trên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an TP.Huế cũng đã cho một số thanh thiếu niên viết cam đoan, cam kết không tái phạm, đưa vào diện quản lý, theo dõi.