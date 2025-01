TP.Huế: Khởi tố nhóm bị can liên quan vụ đâm người khác trọng thương

Ngày 15.1, Công an Q.Phú Xuân (TP.Huế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Các bị can gồm: Võ Nguyên Hưng (19 tuổi, ở P.Hương Sơ), Phan Thanh Huy (19 tuổi, ở P.Thuận Lộc), Trần Huy Đạt (19 tuổi, ở P.Hương Vinh), Võ Phước Minh (19 tuổi, ở P.An Đông, cùng Q.Phú Xuân).

Nhóm bị can tại thời điểm bị lực lượng công an tống đạt quyết định khởi tố ẢNH: B.T

Trước đó, rạng sáng 6.1, sau khi đi cổ vũ bóng đá về, Hưng ghé uống nước tại một quán cà phê tại P.Thuận Hóa (Q.Phú Xuân) thì bị một nhóm khác đến đuổi đánh.

Thời điểm này, có N.N.H (19 tuổi, ở P.An Hòa, Q.Phú Xuân) ngồi gần đó nên Hưng nghi ngờ H. là đồng bọn của nhóm thanh niên vừa đánh mình, từ đó nảy sinh ý định trả thủ.

Trên đường đi, Hưng gặp Huy, Đạt, Minh cùng 2 nghi phạm khác (chưa rõ danh tính), rủ nhóm này trở lại quán cà phê tìm H. Tại đây, Huy dùng dao tự chế đâm nhiều nhát vào người khiến H. bị thương phải nhập viện.

Cũng trong ngày hôm nay 15.1, Công an Q.Phú Xuân cho biết vừa tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên trộm cắp xe máy nên Công an Q.Phú Xuân vào cuộc xác minh.

Đến chiều 13.1, lực lượng công an phát hiện nhóm gồm C.H.T (14 tuổi), T.Đ.V (15 tuổi), H.V.K (15 tuổi), H.V.D (16 tuổi), N.B.Q.D (16 tuổi), L.Đ.N (16 tuổi), L.Q.H (17 tuổi), L.Đ.T (14 tuổi, đều ở TP.Huế) có liên quan đến vụ trộm cắp.

Các nghi phạm khai với công an, thường lợi dụng ban đêm tại những địa bàn ít người qua lại, người dân sơ hở, trộm xe đưa đến nơi vắng vẻ để phá khóa, đấu nối dây điện nổ máy và mang về sử dụng, thậm chí làm phương tiện phóng nhanh lạng lách. Qua kiểm tra nhanh, Công an Q.Phú Xuân còn phát hiện một số nghi phạm dương tính với ma túy.

Từ ngày 29.12.2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm cắp xe máy nhãn hiệu Honda Wave trên địa bàn TP.Huế.

Cơ quan điều tra Công an Q.Phú Xuân đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên này.