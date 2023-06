TP.Huế: Kịp thời cứu nam shipper bị choáng, ngã xe giữa trưa nắng

Ngày 4.6, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết một nam shipper sống trên địa bàn tự ngã xe bị thương, được cán bộ công an và người dân phát hiện, hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trung tá Phạm Quang Anh và trung tá Trần Đức Thành (áo xanh sọc trắng) cùng người dân đưa nam shipper lên xe cấp cứu N.X

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, trên đường Trần Phú, TP.Huế, anh N.T.Đ (29 tuổi, trú tại đường Lê Duẩn, P.Tây Lộc, TP.Huế) đang vận chuyển hàng thì bất ngờ tự ngã xe, bị thương nặng.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trung tá Phạm Quang Anh (cán bộ Đội CSGT-TT Công an TP.Huế) và trung tá Trần Đức Thành (Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) đang chạy xe trên đường thì phát hiện sự việc, nhanh chóng dừng xe, gọi xe cấp cứu, sơ cứu ban đầu và hỗ trợ đưa nam shipper đến bệnh viện.

Sau khi anh Đ. được đưa đến bệnh viện, trung tá Phạm Quang Anh đã hỗ trợ, chạy xe vận chuyển hàng của anh Đ. đến cơ quan công an để cất giữ, sau đó bàn giao cho người nhà nam shipper.

Trung tá Phạm Quang Anh đưa xe của nam shipper về trụ sở

N.X

Trung tá Phạm Quang Anh cho hay, anh phát hiện sự việc khi đang chạy trên đường về nhà, sau khi vừa thực hiện xong một nhiệm vụ trên địa bàn. Còn trung tá Trần Đức Thành cũng tình cờ gặp sự việc nên nhanh chóng dừng xe, giúp đỡ.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định do anh Đ. bị choáng, tự ngã xuống đường. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của 2 cán bộ công an và nhiều người dân gần đó, anh Đ. hiện đã qua cơn nguy kịch.