TP.Huế: Làm rõ nhóm 'quái xế' lạng lách, nẹt pô thách thức CSGT

Ngày 9.2, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa xác định, làm rõ nhóm "quái xế" điều khiển xe mô tô lạng lách, nẹt pô thách thức lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.



Trước đó, trên địa bàn TP.Huế xuất hiện một nhóm thiếu niên nhiều lần điều khiển xe mô tô không có biển số, chạy trên một số tuyến đường lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.

Nhóm "quái xế" và phương tiện tại cơ quan công an CÔNG QUANG

Khi phát hiện lực lượng CSGT - trật tự đang tuần tra, cả nhóm bóp còi, lạng lách, nẹt pô thách thức rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau khi tiến hành xác minh, Công an TP.Huế xác định nhóm "quái xế" trên là những thiếu niên trú tại TX.Hương Thủy và TP.Huế. Tất cả xe mô tô số mà nhóm thiếu niên này điều khiển đều không có giấy tờ, đã tháo biển số. Hiện Đội CSGT - trật tự và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế đang phối hợp xác minh nguồn gốc của số phương tiện trên.

Theo số liệu thống kê trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự của Đội CSGT - trật tự Công an TP.Huế, từ ngày 15.11.2022 đến ngày 5.2.2023 lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 238 trường hợp liên quan đến các thanh thiếu niên càn quấy gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua đó tạm giữ 224 mô tô các loại.

Công an TP.Huế cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ra quân tuần tra kiểm soát để xử lý số thanh thiếu niên càn quấy trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng.