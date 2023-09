TP.Huế: Lốc xoáy khiến 46 ngôi nhà bị tốc mái, 6 người bị thương

Chiều nay 25.9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế thống kê về thiệt hại do mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn TP.Huế sáng nay, ghi nhận 46 nhà bị tốc mái và 6 người bị thương.

Một ngôi nhà của người dân tại P.Thuận An bị lốc xoáy làm tốc mái B.N.L

Cụ thể, khoảng 9 giờ sáng nay, lốc xoáy quét qua tổ dân phố Hải Tiến, P.Thuận An (TP.Huế) làm 36 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 3 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 3 người dân bị thương nhẹ được đưa đến Trạm y tế P.Thuận An điều trị. Nhiều nhà dân lợp mái tôn, ngói, tấm lợp... bị gió mạnh quét qua cuốn bay, gây hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà.

Công an P.Thuận An cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế... đến giúp người dân khắc phục hậu quả, lợp lại mái nhà.

Lực lượng vũ trang nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà B.N.L

Trong khi đó, tại thôn Hải Thanh, xã Phú Thanh (TP.Huế), lúc 9 giờ hôm nay 25.9 mưa lớn kết hợp với lốc xoáy cũng khiến 6 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, 3 người dân bị thương được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Hiện tại, UBND xã Phú Thanh chỉ đạo cho các lực lượng chức năng giúp đỡ, bảo đảm an toàn tài sản và sắp xếp nơi ăn ở, sinh hoạt cho các hộ dân bị thiệt hại.

Theo thống kê từ Phòng Kinh tế TP.Huế, tính đến 14 giờ ngày 25.9, đợt thiên tai lần này gây thiệt hại gần 1,5 tỉ đồng.

Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 6 nhà dân tại xã Phú Thanh bị tốc mái hoàn toàn B.N.L

Trước tình hình cấp bách, lãnh đạo TP.Huế khẩn trương chỉ đạo các phường, xã thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn, giông, lốc, sét trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh...

Trên cơ sở đó, thông báo cho nhân dân biết về diễn biến xấu của thời tiết để chủ động phòng tránh; triển khai phương án chống úng, bảo vệ diện tích hoa màu, thủy sản chưa thu hoạch xong.