TP.Huế: Thêm một 'tú ông' môi giới mại dâm bị khởi tố, bắt giam

Trước đó, ngày 4.7, cũng tại nhà nghỉ Đỗ Quân (153 Ngự Bình, TP.Huế), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ kiểm tra, phát hiện 4 người đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Quá trình đấu tranh mở rộng, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định Võ Công Tánh (55 tuổi, trú P.An Tây, TP.Huế) là người môi giới mại dâm tại đây. 'Tú ông' Võ Công Tánh bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi môi giới mại dâm vào ngày 13.7.