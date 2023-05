TP.Thủ Đức: Cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum từ chả lụa bán dạo

Theo đó, từ ngày 13.5.2023, trên địa bàn TP.Thủ Đức đã xảy ra một số trường hợp ngộ độc thực phẩm cấp tính liên quan đến độc tố botulinum do mua và sử dụng các loại thực phẩm không có nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng, từ những đối tượng bán hàng rong.

Thêm chùm ca nhiễm botulinum sau khi ăn chả lụa nhưng đã hết thuốc giải độc

Ngày 14.5, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp nhận 3 trường hợp là anh em trong cùng gia đình (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) vào viện vì lý do yếu chi dưới tăng dần, suy hô hấp nghi ngộ độc botulinum. Theo người nhà, trước đó 3 bé có ăn chả lụa không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng. Đến chiều cùng ngày, 3 bé bắt đầu chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu lỏng.

Tiếp đó, ngày 20.5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đơn vị này cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) hội chẩn phát hiện thêm 3 ca nghi ngộ độc botulinum. Cả 3 bệnh nhân trên đều ở TP.Thủ Đức, trong đó có 2 anh em ruột 18 tuổi và 26 tuổi, người còn lại là nam 45 tuổi. Khai thác bệnh sử, trước đó 2 anh em có ăn bánh mì chả lụa, người đàn ông ăn mắm để lâu ngày. Kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy bệnh nhân nhiễm độc botulinum nguồn gốc từ thức ăn.

Hiện đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm TP.Thủ Đức đang tiến hành điều tra, xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm, nhiễm độc tố botulinum liên quan đến nguồn chả lụa, bánh mì được mua từ những người bán hàng rong trên địa bàn. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng những loại thực phẩm này, nếu có nghi ngờ về chất lượng thực phẩm cần ngưng sử dụng. Nếu có các vấn đề về sức khỏe hoặc nghi ngờ đã sử dụng sản phẩm chả lụa và bánh mì không đảm bảo an toàn, cần đến ngay bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.

Người dân nên chú ý chất lượng của thực phẩm trước khi sử dụng LÊ CẦM

Ngộ độc botulinum thường xảy ra khi tiêu thụ thực phẩm chứa độc tố này. Ngộ độc botulinum là một tình trạng cực kỳ nguy hiểm và có thể gây tử vong do vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra. Vi khuẩn này tồn tại trong môi trường thiếu oxy, chẳng hạn như trong đất, bùn, chất thải và thức ăn hỏng. Độc tố botulinum có khả năng tấn công hệ thần kinh và gây ra các triệu chứng nghiêm trọng.

Các thực phẩm thường bị nhiễm độc bao gồm thực phẩm đóng hộp không được chế biến đúng cách, các món ăn đông lạnh không được đông đá đúng cách, thức ăn hỏng... Khi người tiêu dùng ăn phải thực phẩm chứa độc tố botulinum, vi khuẩn sẽ phát triển trong ruột non và sản xuất thêm độc tố. Độc tố này sau đó sẽ xâm nhập vào hệ thần kinh, gây ra tình trạng ngộ độc.

Triệu chứng của ngộ độc botulinum có thể bao gồm: mệt mỏi, khó thở, khó nói, khó nuốt, khó tiểu, và suy giảm khả năng hoạt động của các cơ. Đau đầu, mất ngủ, mờ mắt, và khó tập trung cũng có thể xảy ra. Trong những trường hợp nghiêm trọng, ngộ độc botulinum có thể dẫn đến liệt cơ, mất khả năng di chuyển và thậm chí tử vong.

Nếu nghi ngờ bản thân đã bị ngộ độc botulinum, hãy đến bệnh viện ngay lập tức để được kiểm tra. Bác sĩ sẽ thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán để xác định nguyên nhân gây ra triệu chứng của bạn. Điều quan trọng là không tự điều trị hoặc chờ đợi tình trạng tự giải quyết, vì ngộ độc botulinum có thể gây hậu quả nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng.