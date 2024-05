TP.Thủ Đức tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ I

Tham dự đại hội có ông Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và 150 điển hình đại diện cho gần 9.500 đồng bào dân tộc thiểu số tại TP.Thủ Đức.

TP.Thủ Đức hiện có 29 dân tộc thiểu số sinh sống với 4.082 hộ, 9.418 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,8% tổng dân số của TP.Thủ Đức. Trong đó, người Hoa có 1.405 hộ/3.721 nhân khẩu (tỷ lệ 39,5% trong tổng số người dân tộc thiểu số); người Chăm có 390 hộ/946 nhân khẩu (tỷ lệ 10% trong tổng số người dân tộc thiểu số); người Khmer có 1364 hộ/3.124 nhân khẩu (tỷ lệ 33,2% trong tổng số người dân tộc thiểu số)…

Đồng bào dân tộc Hoa cư trú ổn định và sinh sống bằng nghề kinh doanh nhỏ, còn các dân tộc khác ngoài số ít cư trú lâu dài có cuộc sống ổn định thì đa phần là người dân nhập cư lao động, học tập, làm công nhân trong các công ty, xí nghiệp, khu chế xuất hoặc buôn bán nhỏ... có tính chất di biến động cao.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2024 trên địa bàn TP.Thủ Đức THÚY LIỄU

Các dân tộc sống đan xen trong cộng đồng nên có sự giao thoa, đa dạng, phong phú về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; các sinh hoạt về văn hóa - xã hội – giáo dục gắn kết với cộng đồng dân cư và có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số tại TP.Thủ Đức phần lớn là công nhân, lao động tự do, kinh doanh sản xuất nhỏ, từ các tỉnh thành khác đến, đời sống còn nhiều khó khăn.

Những năm qua, chính quyền TP.Thủ Đức luôn quan tâm chăm lo cho đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bằng chương trình giảm nghèo bền vững, thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ, tết của dân tộc thiểu số. Đồng thời, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM, cho biết: "Với mục tiêu TP.Thủ Đức là cực tăng trưởng mạnh mẽ của TP.HCM và được tạo điều kiện để phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và hội nhập quốc tế, do vậy Thủ Đức sẽ càng thu hút nhiều nguồn lực lao động nhập cư, trong đó có đông đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, đời sống của nhiều hộ gia đình dân tộc còn nhiều khó khăn, phần lớn là công nhân, lao động tự do, kinh doanh sản xuất nhỏ, tỷ lệ tạm trú trên địa bàn cao. Đây là vấn đề đặt ra trong công tác an sinh, đảm bảo đời sống, việc học, việc làm và các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội".

Ông Ngọc mong rằng, chính quyền và người dân TP.Thủ Đức sẽ cùng chung sức thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2024 – 2029. Từ đó, đóng góp xây dựng và phát triển TP.Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, có chất lượng sống tốt.