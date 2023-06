TP.Thủ Đức: Trích xuất camera, truy tìm người xịt sơn quảng cáo trang web cờ bạc

Ngày 28.6, UBND P.Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức, TP.HCM) có báo cáo gửi UBND TP.Thủ Đức, về vụ việc nhiều ghế đá trên địa bàn phường này bị người lạ dùng sơn xịt nội dung quảng cáo trang web cờ bạc.

Qua kiểm tra, UBND P.Long Thạnh Mỹ đã phát hiện có 33 ghế đá (của người dân) trên các đường tuyến đường 13, 24, Nguyễn Văn Tăng, hẻm 200 Nguyễn Xiễn bị xịt sơn đen nội dung quảng cáo "Hi88.com, cược giải trí, kiếm tiền tỷ". Hi88.com là trang web cá cược, nội dung quảng cáo nói trên là sai quy định, phản cảm.

Nhiều ghế đá của người dân tại P.Long Thạnh Mỹ bị người lạ xịt sơn quảng cáo trang web cờ bạc Trần Duy Khánh

Theo UBND P.Long Thạnh Mỹ, ngay khi nhận thông tin, cơ quan này đã phối hợp Công an P.Long Thạnh Mỹ xuống hiện trường kiểm tra và phun sơn để xóa bỏ nội dung quảng cáo không đúng quy định. Vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm.

Công an phường trích xuất camera an ninh trên địa bàn, truy tìm những người có hành vi xịt sơn quảng cáo trang web cờ bạc không đúng quy định. UBND P.Long Thạnh Mỹ yêu cầu công an phường này phải tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm để ngăn chặn những hành vi quảng cáo sai quy định.

Hai người đàn ông đi xịt sơn quảng cáo trang web cờ bạc Cắt từ camera người dân

Theo hình ảnh camera của người dân ghi lại, khuya 26.6, có hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang và đi trên một xe máy. Người cầm bình xịt sơn màu đen, người còn lại mang theo khung có dòng chữ "Hi88.com, cược giải trí, kiếm tiền tỷ". Hai người xịt sơn nội dung quảng cáo trang web cá cược trên rất nhiều ghế đá tại P.Long Thạnh Mỹ. Sau khi làm xong, hai người này dùng điện thoại chụp ảnh ghế đá có nội dung đã xịt sơn quảng cáo nói trên, trước khi rời đi.