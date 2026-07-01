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Tra cứu điểm thi THPT 2026 ở đâu sớm nhất, chính xác nhất?

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Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026:

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được công bố từ 8 giờ ngày 1.7.2026 trên cổng tra cứu chính thức của Bộ GD-ĐT. Thí sinh nên chuẩn bị sẵn số báo danh hoặc thông tin cá nhân để thao tác nhanh, vì hệ thống thường quá tải trong những giờ đầu công bố.

Tra cứu điểm thi THPT 2026 ở đâu chính xác?

Có 3 kênh tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2026 chính thống đáng tin cậy: Hệ thống Quản lý thi của Bộ GD-ĐT (dữ liệu đồng bộ trực tiếp, độ chính xác cao nhất), website Sở GD-ĐT tại địa phương đăng ký dự thi và các trang báo điện tử chính thống có tích hợp công cụ tra cứu bằng số báo danh. Nên đối chiếu lại kết quả giữa các kênh để đảm bảo chính xác, tránh các trang giả mạo.

Tra cứu điểm thi THPT 2026 ở đâu sớm nhất, chính xác nhất?- Ảnh 1.

Tra cứu điểm thi qua website Bộ GD-ĐT

Sau khi có điểm và xác định được trường, ngành học, tân sinh viên nên chuẩn bị các thiết bị công nghệ phục vụ học tập lâu dài: laptop để soạn thảo và học trực tuyến, tablet hỗ trợ ghi chú và đọc giáo trình, điện thoại để tra cứu tài liệu và quản lý lịch học, cùng tai nghe không dây cho các buổi học online.

Nhân mùa tựu trường và thời điểm các sĩ tử đang chuẩn bị tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2026, CellphoneS triển khai chương trình Back to School với nhiều ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên - bao gồm ưu đãi S-Student, trả góp linh hoạt và quà tặng hấp dẫn, giúp tân sinh viên dễ dàng sở hữu thiết bị phù hợp với ngân sách. Đừng bỏ lỡ chương trình này khi chuẩn bị hành trang cho năm học mới.

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