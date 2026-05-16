Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Trả hết nợ cho chồng sau 16 năm, Lưu Đào giờ sống như một 'nữ hoàng'

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
16/05/2026 16:05 GMT+7

Từng tuyên bố rời showbiz để làm dâu hào môn, Lưu Đào bất ngờ rơi vào biến cố khi chồng phá sản và gánh khoản nợ khổng lồ. Suốt 16 năm, nữ diễn viên miệt mài đóng phim để trả nợ thay chồng, vực dậy gia đình và xây dựng lại sự nghiệp. Giờ đây, cô được ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn, độc lập và bản lĩnh ở tuổi trung niên, trang 163 đưa tin ngày 15.5.

Sau khi thay chồng trả hết số nợ, Lưu Đào không hề suy sụp hay kiệt quệ như nhiều người từng nghĩ. Trái lại, cô bước lên một vị thế hoàn toàn mới với hình ảnh ngày càng rực rỡ và đầy khí chất.

Vượt biến cố, sống bản lĩnh như một 'nữ hoàng'

16 năm trước, Lưu Đào đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất. Trong một lần tình cờ gặp doanh nhân giàu có Vương Kha trong thang máy khách sạn, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Chỉ sau 20 ngày quen biết, họ đăng ký kết hôn. Đám cưới xa hoa năm ấy từng gây chấn động truyền thông Trung Quốc với hàng chục siêu xe hộ tống và sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng. Ngay tại lễ cưới, Lưu Đào cũng tuyên bố rút khỏi làng giải trí để toàn tâm chăm lo gia đình.

Trả hết nợ cho chồng sau 16 năm, Lưu Đào giờ sống như một 'nữ hoàng' - Ảnh 1.

Đám cưới xa hoa của Lưu Đào và doanh nhân Vương Kha từng được xem là một trong những hôn lễ đình đám nhất showbiz Hoa ngữ

Ảnh: Sohu

Thế nhưng khi mọi người đều nghĩ cô sẽ yên ổn sống cuộc đời hào môn, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bất ngờ ập tới, khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Công việc kinh doanh của Vương Kha lao dốc nghiêm trọng. Tài sản gần như mất trắng chỉ sau một đêm, thậm chí anh còn gánh khoản nợ lên tới 400 triệu nhân dân tệ.

Biến cố quá lớn khiến tinh thần của nam doanh nhân sụp đổ hoàn toàn. Anh nhốt mình trong phòng tối, lạm dụng thuốc ngủ và nhiều lần mất kiểm soát cảm xúc đến mức đập phá đồ đạc trong nhà. Có thời điểm nghiêm trọng nhất, Vương Kha thậm chí phát bệnh động kinh ngay trong ngày vợ sinh con và ngã gục xuống đất trong tình trạng sùi bọt mép.

Tuyệt vọng trước hoàn cảnh hiện tại, anh từng chủ động đưa đơn ly hôn với mong muốn Lưu Đào rời xa cuộc sống đầy áp lực ấy. Nhưng thay vì bỏ đi, nữ diễn viên bắt đầu liên lạc với các đạo diễn cũ để tìm cơ hội quay lại đóng phim, bước vào guồng làm việc gần như vượt quá giới hạn thể lực.

Trả hết nợ cho chồng sau 16 năm, Lưu Đào giờ sống như một 'nữ hoàng' - Ảnh 2.

Biến cố tài chính khiến chồng phá sản đã làm cuộc sống của Lưu Đào thay đổi hoàn toàn

Ảnh: Weibo Lưu Đào

Trong 4 năm đầu tái xuất, cô liên tục nhận phim không ngừng nghỉ, hoàn thành tới 25 dự án. Tính trung bình, nữ diễn viên gần như chỉ mất chưa đầy hai tháng để đóng xong một bộ phim. Nhiều đồng nghiệp trong giới cho rằng cô làm việc như liều mạng. Trong thời gian quay phim tại vùng sa mạc Tây Bắc (Trung Quốc), Lưu Đào từng sốt gần 40 độ nhưng vẫn không chịu xin nghỉ dù chỉ nửa ngày.

Nhờ sự bền bỉ hiếm có, Lưu Đào cuối cùng cũng giúp chồng trả hết khoản nợ khổng lồ sau nhiều năm. Tuy nhiên, những tin đồn xoay quanh việc Vương Kha thất bại trong đầu tư vẫn liên tục xuất hiện. Đầu năm 2025, Lưu Đào khiến công chúng chú ý khi đăng tải hình ảnh giấy xác nhận thanh toán xong khoản nợ trên mạng xã hội.

Trả hết nợ cho chồng sau 16 năm, Lưu Đào giờ sống như một 'nữ hoàng' - Ảnh 3.

Suốt 16 năm qua, mỹ nhân cổ trang phải quay cuồng với lịch trình dày đặc để giúp chồng trả khoản nợ khổng lồ

Ảnh: Weibo Lưu Đào

Ở tuổi gần 50, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trong lĩnh vực phim ảnh, truyền hình và thời trang. Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn với phong thái sang trọng, khí chất điềm tĩnh và hình ảnh ngày càng đằm thắm, quyền lực.

Trả hết nợ cho chồng sau 16 năm, Lưu Đào giờ sống như một 'nữ hoàng' - Ảnh 4.

Sau nhiều năm gia nhập làng giải trí, Lưu Đào vẫn giữ được sức hút và vị thế hàng đầu trong showbiz

Ảnh: Weibo Lưu Đào

Không còn hình ảnh người phụ nữ tất bật vì nợ nần năm nào, Lưu Đào giờ đây sở hữu cuộc sống kín tiếng nhưng đủ đầy. Cô thường xuyên tham gia các sự kiện cao cấp, giữ nhiều hợp đồng quảng cáo lớn và được các thương hiệu đánh giá cao nhờ hình tượng phụ nữ trưởng thành, độc lập và bản lĩnh.

Tin liên quan

Lưu Đào bác tin ly hôn vì chồng ngoại tình

Lưu Đào bác tin ly hôn vì chồng ngoại tình

Thời gian gần đây, Lưu Đào vướng tin ly hôn Vương Kha vì chồng ngoại tình, có con riêng bên ngoài. Đáp lại, phía nữ diễn viên phủ nhận chuyện đổ vỡ hôn nhân đồng thời kiện những kẻ tung tin thất thiệt.

'Sao trời biển rộng' hút rating, nhân vật của Lưu Đào gây tranh cãi

Khám phá thêm chủ đề

Lưu Đào Vương Kha hôn nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận