'Trả hộ' tiền điện cho hàng xóm gần 10 năm, chủ nhà bức xúc về bồi thường

Đài FOX 5 đưa tin cô Nicole Niceforo, cư dân quận Queens (New York), nói rằng đã phải chịu cảnh thắt lưng buộc bụng suốt gần 10 năm qua. Dù đã nỗ lực giảm sử dụng điện tối đa, hóa đơn tiền điện vẫn không hề giảm. "Tôi từng sợ không dám bật điều hòa và phải rửa chén bằng tay suốt 10 năm trời", cô Niceforo kể lại.

Sau đợt kiểm tra hệ thống gần đây, cô mới phát hiện “thủ phạm” sau việc hóa đơn điện cao. Cụ thể, Công ty điện lực Con Edison (Mỹ) thừa nhận đồng hồ điện của cô Niceforo đã bị nhầm lẫn với đồng hồ của một căn hộ ở tầng trên. Điều này đồng nghĩa suốt thời gian qua, cô đã trả toàn bộ tiền điện cho nhà hàng xóm.

Điện thoại hiện ảnh hóa đơn tiền điện của một doanh nghiệp tại Mỹ năm 2026 ẢNH: AP

Dù đã xác định nguyên nhân, cô Niceforo vẫn bày tỏ bức xúc khi doanh nghiệp điện lực chỉ hoàn lại hơn 6.000 USD, tương đương tiền điện cô phải trả nhầm trong 6 năm gần nhất, trong khi tiền "trả hộ" trong 4 năm còn lại không được thanh toán.

Theo luật pháp bang New York, thời hiệu yêu cầu hoàn trả do sai sót thanh toán các dịch vụ tiện ích như điện nước tối đa chỉ là 6 năm. Cơ quan Dịch vụ công cộng New York cũng từ chối yêu cầu buộc Công ty Con Edison bồi thường thêm cho cô Niceforo, với lý do công ty này không ghi nhận khiếu nại chính thức nào từ cô vào năm 2016, thời điểm cô từng yêu cầu cử kỹ thuật viên đến kiểm tra nhưng bị từ chối.

Tình trạng nhầm lẫn đồng hồ điện được xem là vấn đề xuất hiện lâu nay ở một số tòa chung cư tại New York. Theo trang News24, Công ty Con Edison cũng từng có trường hợp gửi hóa đơn lên tới 38 triệu USD cho một người đàn ông ở quận Queens, dù thực tế người này chỉ nợ 74 USD.