Trả lại hơn 28 chỉ vàng cùng 87 triệu đồng cho người đánh rơi

Sáng 21.11, Công an H.Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết vừa tiến hành trao trả tài sản bị đánh rơi chị Ngô Thị Nhi (ở thôn 5, xã Tiên An, H.Tiên Phước).



Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 20.11, khi đang đi trên đường đoạn từ thôn 3 về thôn 5 (xã Tiên An), chị Nguyễn Thị Soa (ở thôn 5, xã Tiên An) nhặt được một chiếc ví màu nâu, bên trong có 26 khâu vàng, 1 sợi dây chuyền vàng (tổng cộng 28,5 chỉ vàng) và 87 triệu đồng tiền mặt.

Chị Soa (bên phải) giao lại tài sản cho chị Nhi NAM THỊNH

Ngoài ra, trong chiếc ví còn có CCCD, giấy chứng nhận đăng ký xe đều mang tên Ngô Thị Nhi.

Ngay khi nhặt được chiếc ví trên, chị Soa đã mang đến Công an xã Tiên An trình báo để tìm người bị mất tài sản. Sau đó, Công an xã Tiên An đã liên hệ người đánh rơi là chị Ngô Thị Nhi đến nhận lại.

Được biết, vào thời điểm trên, chị Nhi cầm tiền đi mua bột cám cho trang trại gà của gia đình. Sau khi mua xong, trên đường đi về, chị Nhi không may làm rơi tài sản.

Công an xã Tiên An cho biết đang làm đề xuất gửi UBND xã để biểu dương, khen ngợi hành động đẹp của chị Soa.