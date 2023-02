Trả lời bạn đọc 10.2.2023

Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Huỳnh Phương Minh (ngụ B03-05, chung cư Sài Gòn Home, 819 Hương lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND Q.6 trả lời đơn của bà Phạm Thị Ngọc Sơn (ngụ 36J cư xá Phú Lâm D, P.10, Q.6); Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (tầng 2, tòa nhà Ree Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, P.13, Q.4) trả lời đơn của ông Lê Minh Toàn, Giám đốc Công ty TNHH Chính Việt (23-25-27 đường 26, Khu dân cư 5, xã Phong Phú, H.Bình Chánh); Trường ĐH Y Dược TP.HCM (217 Hồng Bàng, P.11, Q.5) trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Thanh Lan (ngụ 119, đường 3, P.Phước Bình, TP.Thủ Đức); UBND Q.Bình Tân trả lời đơn của bà Võ Thị Hạnh (ngụ 110/5 Trần Đại Nghĩa, KP.6, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân).

Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bạc Liêu trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Duẩn (ngụ 117/A/5, khóm 1, P.7, TP.Bạc Liêu); Công ty Tàu dịch vụ dầu khí - Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (73 đường 30/4, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) trả lời đơn của ông Lê Xuân Thảo và ông Nguyễn Hữu Quyết cùng tập thể các thuyền viên của công ty; Công an H.Đức Trọng, Lâm Đồng trả lời đơn của ông Trần Long Thạch (ngụ thôn Đà Thắng, xã Đà Loan, H.Đức Trọng); Công an H.Yên Dũng, Bắc Giang trả lời đơn của bà Phạm Thị Quế (ngụ nhà số 13, ngõ 7, P.Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang); TAND tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của bà Văn Thị Phương Dung (ngụ 1C Nguyễn Khuyến, P.5, TP.Đà Lạt); UBND H.Ba Tri, Bến Tre trả lời đơn của ông Lê Minh Nhựt (ngụ 043 An Quới, xã Vĩnh An, H.Ba Tri)…

