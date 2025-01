Trả lời bạn đọc 17.1.2025

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Thắng và bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ tổ 4, ấp Trang Nghiêm, xã Bông Trang, H.Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); UBND Q.4, TP.HCM trả lời đơn của luật sư Võ Đan Mạch - Giám đốc Công ty TNHH MTV TAPHA (7 Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q.Phú Nhuận) - người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Bảo Tín 24/7 (1 Trương Đình Hợi, P.18, Q.4); UBND P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Minh An và bà Nguyễn Thị Nụ (ngụ 401/12 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh) và một số người dân khác có tên trong đơn; UBND Q.5, TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Kim Lương (ngụ 36A Bãi Sậy, P.13, Q.5); UBND P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Chuyên (ngụ căn hộ A19.04, Chung cư LuxGarden, 370 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7) và một số người dân khác có tên trong đơn; Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM - Tổng công ty Điện lực TP.HCM (35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) trả lời đơn của bà Nguyễn Hồng Thắm - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ An Hạ (10 đường số 50, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi); UBND TP.Gò Công, tỉnh Tiền Giang trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Hùng (ngụ 18/5 Mạc Văn Thành, KP.1, P.3, TP.Gò Công)...

Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.