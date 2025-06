Trả lời bạn đọc 20.6.2025

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an trả lời đơn của bà Ngô Bích Hạnh (ngụ 358/2 Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, TP.HCM); Chi cục Thuế Q.10, TP.HCM trả lời đơn của ông Ngô Quốc Việt (địa chỉ liên hệ: 84 Ngô Quyền, P.7, Q.5); Viện KSND TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Xuân Phi (ngụ 24B/8A, tổ 21, KP.4B, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai); UBND H.Bình Chánh, TP.HCM trả lời đơn của bà Võ Thị Thu (ngụ ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) cùng một số hộ dân khác có tên trong đơn; Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu trả lời đơn của bà Lâm Thị Diện (ngụ ấp 15, xã Vĩnh Hậu, H.Hòa Bình) cùng một số người dân khác có tên trong đơn; UBND TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa trả lời đơn của bà Cao Thị Thúy (ngụ tổ dân phố Ngân Hà, P.Ninh Thủy, TX.Ninh Hòa); Phòng GD-ĐT - UBND TP.Ngã Bảy, Hậu Giang trả lời đơn của bà Trần Thị Ánh Tuyết (ngụ ấp Đông An 2, xã Tân Thành, TP.Ngã Bảy); Chi cục Thi hành án dân sự H.Chợ Gạo, Tiền Giang trả lời đơn của bà Trần Thị Lệ (ngụ ấp Đăng Phong Trên, xã Đăng Hưng Phước, H.Chợ Gạo); Chi cục Thi hành án dân sự H.Thới Lai, TP.Cần Thơ trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Sáng (ngụ 28 Lê Lợi, khu vực 13, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn); UBND TP.Thuận An, Bình Dương trả lời đơn của ông Hồ Công Trường (ngụ 235/50/7/2 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); UBND tỉnh Long An trả lời đơn của ông Nguyễn Trần Nam (ngụ đường Tua 7, ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, H.Đức Hòa); Sở Xây dựng - UBND tỉnh Bình Dương trả lời đơn của bà Nguyễn Kim Nhiều (ngụ 19 hẻm 152 Thích Quảng Đức, tổ 16, khu 1, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) và bà Bùi Thị Lan Thi (ngụ 6/111 hẻm 152 Thích Quảng Đức, tổ 16, khu 1, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) cùng tập thể 115 hộ dân khác có tên trong đơn; UBND tỉnh Đắk Lắk trả lời đơn của bà Phạm Thị Kim Loan (ngụ 93/55 Nguyễn Văn Cừ, P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) - là người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Thông…

