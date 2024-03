Trả lời bạn đọc 8.3.2024

TP.HCM: Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn TP.HCM - Điểm cấp nước số 1, H.Bình Chánh - Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (đường Tân Liêm, ấp 2, xã Phong Phú, H.Bình Chánh) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Anh Dũng (ngụ số 25, đường 6B, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh); UBND Q.4 trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ căn số 3, kế nhà 40/60/13 Nguyễn Khoái, P.3, Q.4); UBND H.Nhà Bè trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Điệp (ngụ 781/C2 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10); UBND TP.HCM trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thùy Trang (ngụ số 118 Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Q.1); Văn phòng UBND Q.8 trả lời đơn của bà Lý Mỹ Loan và bà Nguyễn Hương Lan (ngụ 172/183/171/16 An Dương Vương, P.16, Q.8).



Cơ quan CSĐT Công an H.Cao Lãnh, Đồng Tháp trả lời đơn của ông Huỳnh Tấn Mẫn (ngụ khóm An Hòa, P.An Bình A, TP.Hồng Ngự); UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của bà Võ Thị Kim Thúy (ngụ ấp 3, xã Phú Thạnh, H.Nhơn Trạch); Công an H.Thuận Nam, Ninh Thuận trả lời đơn của bà Tạ Thị Hồng Minh (HKTT: 1112 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM; địa chỉ liên hệ: 15/50 Đoàn Như Hài, P.13, Q.4, TP.HCM); Sở GTVT - UBND tỉnh Đồng Nai trả lời đơn của ông Đào Cao Vũ (HKTT: ngụ tổ 2, ấp 3, xã Phú Thạnh, H.Nhơn Trạch; địa chỉ liên hệ: TK 20/5 Nguyễn Cảnh Chân, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM); UBND Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ trả lời đơn của ông Trương Hỷ Vinh (ngụ 241/4, khu vực Lân Thạnh 1, P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt); UBND P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát, Bình Dương trả lời đơn của ông Trần Văn Hồi (ngụ tổ 3, KP.Phú Hòa, P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát); TAND tỉnh Bình Phước trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (ngụ số 595, QL13, KP.Ninh Thành, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh); Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận trả lời đơn của ông Nguyễn Thế Hiển (HKTT: số 2/68, KP.2, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) - Là người đại diện theo ủy quyền của một số người dân có tên trong đơn...

