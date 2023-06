Trả lời bạn đọc 9.6.2023

UBND P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Gương (địa chỉ liên hệ: 9/7B Tô Hiệu, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú); UBND Q.Bình Thạnh, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Đức Thuận (ngụ 87/44/128 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh); Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM trả lời đơn của bà Trần Thị Nga (ngụ 576/3F Lê Hồng Phong, P.10, Q.10); Công an xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Văn Trung (ngụ nhà không số, tổ 2, ấp 4, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè); UBND Q.7, TP.HCM trả lời đơn của ông Trần Hữu Hưng (ngụ 525/49 Lê Văn Lương, KP.1, P.Tân Phong, Q.7); UBND TP.Thủ Đức, TP.HCM trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Long (ngụ số 03 đường Long Phước, khu phố Long Đại, P.Long Phước, TP.Thủ Đức) và một số người dân khác có tên trong đơn; Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND Q.12, TP.HCM trả lời đơn của bà Trương Thị Kim Thoa (HKTT: 85/45 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp; địa chỉ liên hệ: 30 Đông Hưng Thuận 19, P.ĐHT, Q.12); Viện KSND H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trả lời đơn của ông Lê Văn Chinh (ngụ thôn An Giang Tây, xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ,); UBND tỉnh Kiên Giang trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Dung (ngụ 73 Võ Trường Toản, KP.Nguyễn Công Trứ, P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá); Văn phòng đăng ký đất đai - chi nhánh TP.Bà Rịa (137 đường 27/4, P.Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trả lời đơn của bà Phạm Thị Kính (ngụ 125/5/4 Võ Duy Ninh, KP.2, P.Long Toàn, TP.Bà Rịa); UBND TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của ông Lưu Văn Hải (ngụ P401, chung cư X2-70 Nguyên Hồng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội); Công an H.Châu Phú, tỉnh An Giang trả lời đơn của ông Lý Hồng Thái (ngụ 115, tổ 13, ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, H.Châu Phú); UBND TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi trả lời đơn của tập thể một số hộ dân đang sinh sống trong khu quy hoạch của dự án Khu đô thị An Phú Sinh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; UBND TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (ngụ 20/22 Ngọc Thủy, P.Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang) và ông Lê Nguyên Hưng (ngụ 39/24 Ngọc Thủy, P.Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang)...



Bạn đọc có thể liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.