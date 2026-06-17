Trà Tân và hành trình ‘rõ người, rõ việc’ trong mô hình chính quyền mới

Sáng sớm trên tuyến đường dẫn vào trung tâm hành chính xã Trà Tân, không khí vùng cao đã bắt đầu nhộn nhịp. Bên trong các phòng làm việc, cán bộ, công chức tất bật giải quyết hồ sơ cho người dân. Một năm sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, vùng đất từng đứng trước không ít băn khoăn, thách thức sau sáp nhập đang dần cho thấy sự thích ứng và chuyển mình rõ nét.

Trà Tân hôm nay không chỉ rộng hơn về địa giới hành chính mà còn mang trên mình nhiều trọng trách mới. Diện tích tăng lên, dân số đông hơn, địa bàn trải dài qua nhiều khu dân cư, thôn, nóc cách xa trung tâm đặt ra những yêu cầu chưa từng có đối với công tác quản lý, điều hành. Song chính trong hoàn cảnh ấy, địa phương đã lựa chọn một hướng đi rõ ràng: lấy nguyên tắc "6 rõ" - rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền để làm kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của bộ máy chính quyền.

Những ngày đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trà Tân bước vào giai đoạn chuyển đổi đầy thử thách. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ và xây dựng phương thức điều hành mới diễn ra trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung chưa có tiền lệ thực tiễn.

Ở một địa bàn vùng cao với khoảng cách địa lý giữa các khu dân cư còn xa, yêu cầu đặt ra không chỉ là vận hành bộ máy thông suốt mà còn phải bảo đảm mọi chủ trương, chính sách đến được với người dân nhanh chóng, hiệu quả. Sau gần một năm triển khai, những kết quả bước đầu cho thấy sự lựa chọn của Trà Tân là phù hợp.

Điểm nổi bật nhất trong quá trình vận hành mô hình mới chính là giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, từng bộ phận và từng cá nhân phụ trách. Từ đó, công việc không còn tình trạng "nhiều người cùng làm nhưng không ai chịu trách nhiệm", đồng thời hạn chế tối đa sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (đầu tiên bên trái sang) trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, địa phương xác định việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc ngay từ đầu. "Chúng tôi quán triệt quan điểm mỗi công việc đều phải xác định rõ người chịu trách nhiệm chính, rõ thời hạn hoàn thành và rõ kết quả đầu ra. Khi trách nhiệm được cá thể hóa, cán bộ chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời người dân cũng dễ dàng giám sát, đánh giá hiệu quả phục vụ của chính quyền", ông Chiến nói.

Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho hay, việc xác định rõ thẩm quyền theo phương châm "rõ cấp, rõ việc" đã tạo điều kiện để chính quyền cơ sở phát huy vai trò chủ động trong giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. "Việc phân cấp, phân quyền rõ ràng đã giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí đi lại cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở", ông Chiến nhấn mạnh.

Trên hành trình xây dựng bộ máy chính quyền mới, Trà Tân vẫn còn không ít khó khăn phía trước. Tuy nhiên, những chuyển biến tích cực sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang cho thấy hướng đi đúng đắn của địa phương. Từ những thay đổi trong phương thức quản trị đến tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tất cả đang góp phần hình thành một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.