Trà Vinh: Báo tin giả bị cướp để hoãn trả nợ

Ngày 6.5, Công an TX.Duyên Hải (Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Minh Thống (32 tuổi, ngụ Phường 2, TX.Duyên Hải) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Theo thiếu tá Nguyễn Chí Toàn, Trưởng công an P.2, TX.Duyên Hải, sáng 5.5, Công an P.2 tiếp nhận tin báo có dấu hiệu tội phạm cướp tài sản, xảy ra tại đường tránh quốc lộ 53, đoạn thuộc khóm 2, P.2, TX.Duyên Hải.

Sau khi tiếp nhận tin báo, thiếu tá Toàn cùng 2 cán bộ công an phường nhanh chóng xuống hiện trường xác minh vụ việc và mời người báo tin về trụ sở làm rõ vụ việc.

Tại đây, Thống trình bày, rạng sáng 5.5, khi đang trên đường đi làm thuê đến đoạn nói trên thì bị 3 thanh niên áp sát, đạp ngã xe và cướp tài sản gồm: 1 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và sợi dây chuyền vàng 18K, tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng.





Xác định vụ việc phức tạp nên Công an P.2 đã kết hợp Công an TX.Duyên Hải và cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra. Từ những thông tin, tài liệu thu thập được và lời trình bày của bị hại, cơ quan chức năng nghi vấn tin báo cướp tài sản là giả nên đã nhanh chóng xác minh nhân thân, lai lịch của Thống thì biết được Thống đang thiếu nợ rất nhiều người chưa trả và các chủ nợ đang đòi nợ.

Từ đó, cơ quan điều tra tập trung vào những điểm không trùng khớp của người báo tin và đấu tranh quyết liệt. Trước những tài liệu, chứng cứ, Lê Minh Thống thừa nhận việc bị cướp tài sản là hoàn toàn không có. Thống nói rất hối hận khi báo tin giả, cam kết không tái phạm và xin chịu mọi hình phạt với hành vi báo tin giả của mình.

“Việc báo tin giả ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo tâm lý hoang mang, bất an cho người, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan tiến hành tố tụng như: tập trung, huy động lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp điều tra... Qua đây, đề nghị mọi người không được báo tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Mọi hành vi báo tin giả đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, thượng tá Trương Thế Hiển, Phó trưởng Công an TX.Duyên Hải, Trà Vinh, nói.