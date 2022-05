Trà Vinh: Triệt phá băng nhóm trộm hơn 6.200 cái lú liên tỉnh

Công an tỉnh Trà Vinh nắm được thông tin, khoảng tháng 6.2021, trên địa bàn các xã thuộc H.Duyên Hải và TX.Duyên Hải xảy ra 41 vụ trộm lú với 6.259 cái lú và 51 cái neo đặt lú, tổng giá trị thiệt hại khoảng 2,4 tỉ đồng.

Lập chuyên án

Kẻ trộm lợi dụng đêm tối, sử dụng ghe có công suất lớn, tiếp cận khu vực ngư dân đặt lú, dùng móc kéo, cắt và đưa lên ghe. Sau đó, các đối tượng tẩu thoát ra cửa biển, hướng về các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu…

Ngày 14.10.2021, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh ký quyết định xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm trộm cắp trên khu vực biển thuộc tỉnh Trà Vinh. Trinh sát, điều tra viên cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương được huy động, phối hợp với các lực lượng liên quan, quyết tâm nhanh chóng truy bắt các nghi phạm.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án, cho biết: “Nơi xảy ra mất trộm rất vắng vẻ, sông nước mênh mông, khu vực xảy ra vụ việc ít người qua lại nên công tác điều tra, thu thập thông tin tại hiện trường rất mong manh. Các đối tượng phạm tội rất liều lĩnh, hoạt động chuyên nghiệp, khép kín, rất tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn. Với quyết tâm đem lại sự bình yên cho ngư dân khu vực biển, bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự, ban chuyên án quyết tâm truy bắt bằng được thủ phạm trong thời gian sớm nhất”.

Triệt phá băng nhóm trộm liên tỉnh

Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp công an các tỉnh lân cận rà soát, xác minh các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Ban chuyên án tập trung xác minh đối với Nguyễn Ngọc Châu (42 tuổi, ngụ ấp Long Hải, xã Long Bình, H.Gò Công Tây, Tiền Giang) là người có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an xác định, Châu là người cầm đầu, tổ chức, trong nhóm có khoảng 9 - 10 người. Châu chỉ đạo đồng bọn sử dụng 2 ghe gỗ (loại ghe đi biển) có trọng tải từ 4 - 5 tấn, gắn máy công suất lớn để trộm cắp tài sản.

Đêm 26.4, sau khi biết được Châu cùng đồng bọn sử dụng 2 ghe gỗ đã lấy trộm hàng trăm cái lú của ngư dân thuộc TX.Duyên Hải và đang trên đường tẩu thoát, các tổ công tác bố trí lực lượng truy bắt.





Trưa 27.4, khi các đối tượng điều khiển 2 ghe gỗ cập bến tại khu vực chân cầu Cổ Chiên (xã Thành Thới A, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) để vận chuyển số lú trộm được lên xe tải mang đi tiêu thụ, các tổ công tác kết hợp Công an xã Thành Thới A ập vào bắt giữ.

Khi phát hiện công an, các đối tượng chống đối và tháo chạy nhiều hướng. Với sự hỗ trợ của người dân ấp Thành Long (xã Thành Thới A), công an bắt được Châu cùng Nguyễn Thanh Chất (19 tuổi), Nguyễn Anh Trọn (35 tuổi), Nguyễn Thanh Hiếu (22 tuổi, cùng ngụ H.Gò Công Tây, Tiền Giang), Trần Tiến Phát (29 tuổi), Nguyễn Thanh Mẫn (18 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (29 tuổi), Trần Minh Quang (28 tuổi), Trần Ngọc Tuấn (54 tuổi, cùng ngụ H.Tân Phú Đông, Tiền Giang).

Tang vật thu giữ gồm 409 cái lú, tổng giá trị khoảng 120 triệu đồng, cùng 2 ghe gỗ, 1 xe ô tô tải và một số tang vật khác.

Bước đầu, Châu cùng đồng bọn thừa nhận đã thực hiện các vụ trộm lú từ trước đến nay trên địa bàn các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu. Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.