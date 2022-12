Trà Vinh: Bắt giữ 15 người cá độ bóng đá World Cup

Ngày 18.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiểu Cần (Trà Vinh) cho biết, đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý 15 người cá độ bóng đá World Cup ăn thua bằng tiền tại 2 địa điểm.

Theo đó, tối 17.12, Công an H.Tiểu Cần nhận tin báo của người dân tại nhà của Nguyễn Hữu Nhựt Thanh (35 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Cầu Quan, H.Tiểu Cần) có nhiều người đang xem bóng đá World Cup, nghi vấn có cá độ.

Ngay sau đó, lực lượng Công an H.Tiểu Cần phối hợp trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh và Công an TT.Cầu Quan đến kiểm tra thì phát hiện 7 người (từ 30 - 65 tuổi, ngụ cùng địa phương) tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 máy vi tính xách tay, 7 điện thoại di động, 4 xe máy. Kiểm tra khu vực quanh căn nhà nêu trên, công an thu giữ hơn 100 triệu đồng và 17 tờ phơi đề. Nguyễn Hữu Nhựt Thanh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.





Cùng thời điểm trên, lực lượng công an kiểm tra tại quán giải khát do ông Nguyễn Văn Khoa (45 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Cầu Quan, H.Tiểu Cần) làm chủ, phát hiện 8 người (từ 33 - 63 tuổi, ngụ cùng địa phương) đang cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 ti vi, 7 điện thoại di động, 7 xe máy và hơn 4 triệu đồng. Qua kiểm tra các phương tiện, công an phát hiện 2 tờ giấy có nội dung cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Hiện, 2 vụ cá độ bóng đá nêu trên đang được Công an H.Tiểu Cần mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.