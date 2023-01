Trà Vinh: Bắt quả tang 2 nhân viên đấm bóp bán dâm trong quán cà phê

Ngày 6.1, Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ quán cà phê và 4 đương sự liên quan về hành vi mua bán dâm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 4.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an TP.Trà Vinh kiểm tra quán cà phê B.N kiêm "đấm bóp, giác hơi, ấn huyệt" (ở khóm 4, P.1, TP.Trà Vinh) do T.T.T.M làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong 2 phòng nghỉ bên trong quán.





Hai nữ nhân viên của quán phục vụ đấm bóp, giác hơi. Khi khách nam vào uống nước, chủ quán gợi ý mỗi lượt bán dâm 500.000 đồng; khách đồng ý sẽ vào phòng nghỉ để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Vụ 2 cặp nam nữ mua bán dâm trong quán cà phê đang được Công an TP.Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.