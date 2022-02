Trà Vinh: Bắt tạm giam chủ tiệm nail lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng

Ngày 3.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa thi hành lệnh khám xét 2 điểm kinh doanh và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (39 tuổi, ngụ khóm 8, P.7, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyên là chủ 2 tiệm nail tại P.6 và P.7 (TP.Trà Vinh). Năm 2018, Nguyên đứng ra làm chủ nhiều dây hụi từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Sau thời gian làm chủ hụi, Nguyên tạo được uy tín của nhiều người.

Đến năm 2021, Nguyên mở thêm nhiều dây hụi (gồm hụi ngày, hụi 3 ngày, hụi tuần, hụi nửa tháng và hụi tháng) có giá trị từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng. Đến ngày 5.11.2021 vỡ hụi, Nguyên bỏ trốn. Tại thời điểm vỡ hụi, Nguyên còn 130 dây hụi. Sau đó, khoảng 200 hụi viên làm đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyên với số tiền khoảng 50 tỉ đồng.





Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành xác minh và xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, dư luận xã hội quan tâm và gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 14.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Qua thời gian đấu tranh chuyên án, đến ngày 18.1.2022, Cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ xác định hành vi của Nguyên cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt bị can tạm giam. Đến ngày 2.2.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh truy bắt được bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên tại P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý.