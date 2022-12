Trà Vinh: Khởi tố bị can cất giấu ma túy trong tiệm game bắn cá

Ngày 5.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Cú (Trà Vinh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hào (42 tuổi, ngụ ấp Vàm Ray A, xã Hàm Tân, H.Trà Cú) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, lúc 23 giờ ngày 18.11, Tổ công tác thuộc Công an H.Trà Cú phối hợp Công an xã Hàm Tân kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử game bắn cá tại ấp Vàm Ray A, xã Hàm Tân. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên người Nguyễn Văn Hào có 8 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu, bên trong có tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy nên tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật.

Qua làm bước đầu, Hào khai nhận tinh thể rắn màu trắng nêu trên là ma túy, mua về để sử dụng. Kết quả giám định, tinh thể rắn trong các đoạn ống nhựa nêu trên đều là ma túy tổng hợp (loại Methamphetamine) có trọng lượng 0,7255 gram.





Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử game bắn cá, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt về hành vi kinh doanh không có giấy phép với số tiền 12,5 triệu đồng.

Hiện, vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên đang được Công an H.Trà Cú tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.