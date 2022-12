Trà Vinh: Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm cướp giật giỏ xách của phụ nữ

3 bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận làm theo sự chỉ đạo của bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream của bị can Hằng, bị can Nhi và Hà lên kịch bản; bị can Tân đóng vai trò là thư ký, dẫn chương trình.