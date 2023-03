Trà Vinh: Khởi tố bị can dùng chiêu đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt 2 tỉ đồng

Ngày 30.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phương (52 tuổi, ngụ xã Huyền Hội, H.Càng Long, Trà Vinh) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thanh Phương được dẫn giải về trại tạm giam NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phương làm nghề tự do, có mối quan hệ quen biết và nhiều lần hỏi vay tiền của bà L.T.T.C (ngụ xã Tập Sơn, H.Trà Cú, Trà Vinh) để đáo hạn ngân hàng.

Ngày 20.7.2022, Phương tiếp tục hỏi vay của bà C. hơn 2 tỉ đồng để đáo hạn nợ vay tại chi nhánh một ngân hàng ở Trà Vinh. Phương thỏa thuận sau khi ngân hàng giải ngân sẽ trả đủ tiền gốc và lãi trong ngày cho bà C.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện đáo hạn xong và được ngân hàng giải ngân, Phương dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền nêu trên của bà C. Thấy dấu hiệu bất thường, bà C. trình báo cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương điều tra, xác minh và có đủ chứng cứ chứng minh Nguyễn Thanh Phương đã phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên khởi tố, bắt giữ để điều tra.

Vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.