Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm rủ bạn về phòng trọ ‘phê’ ma túy

Ngày 30.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Chanh Sa Ni (28 tuổi, ngụ P.5, TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, tối 28.11, qua công tác quản lý người nghiện trên địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an TP.Trà Vinh và Công an P.5 kiểm tra một phòng trọ tại khóm 4, P.5, TP.Trà Vinh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Sa Ni và Nguyễn Ngọc Huy (19 tuổi, ngụ xã Phước Hảo, H.Châu Thành, Trà Vinh) có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên kiểm tra.

Kết quả, cả 2 đều dương tính với chất ma túy. Khi cơ quan công an yêu cầu thì Sa Ni giao nộp 1 bịch ni lông trong suốt được đóng kín, bên trong chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.





Cơ quan công an đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong tang vật theo quy định.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng đối với tinh thể rắn nêu trên là ma túy tổng hợp.

Quá trình làm việc, Sa Ni thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận số ma túy nêu trên được mua ở TP.HCM để sử dụng.

Theo cơ quan công an, Sa Ni từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa chấp hành xong án phạt tù vào năm 2019.